Condenado por matar mãe de cantor sertanejo em GO é preso em Belém, no PA

Eva Bernardes de Souza, 66 anos, mãe do cantor Adriano, da dupla André e Adriano, foi assassinada em fevereiro de 2013. Antônio Mario Bastos foi condenado em dezembro daquele ano a 18 anos de prisão, mas estava foragido.

Foi preso em Belém o réu Antônio Mario Bastos, condenado pelo assassinato da mãe do cantor Adriano, da dupla sertaneja André e Adriano.

A vítima foi identificada como Eva Bernardes de Souza, 66 anos. A prisão ocorreu no último sábado (4) e o homem foi levado para a Seccional de São Brás, segundo a Polícia Civil.

Eva foi morta no dia 16 de fevereiro de 2013, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Segundo a investigação, ela foi espancada até a morte por Bastos, com quem namorada há cerca de três meses. Um documento dele foi localizado pela polícia ao lado do corpo da vítima.

A Polícia informou que a vítima manteve relacionamento afetivo com o condenado, mas por causa de agressões resolveu mudar-se de Uberaba, em Minas Gerais, para Goiânia, no Goiás. O criminoso então obteve o endereço da vítima, onde cometeu o homicídio, segundo a Polícia. Em dezembro de 2013, ele confessou o crime.

O homem foi condenado a 18 de prisão pelo Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia e encaminhado para presídio local, mas estava foragido. A prisão dele em Belém foi cumprida por policiais do Serviço de Polícia Interestadual de Buscas e Capturas (Polinter).

André e Adriano tornaram-se conhecidos em 1999, quando lançaram a canção “A Jiripoca Vai Piá”, composta pelo filho da vítima. A música foi regravada por diversos artistas nacionais, entre eles o cantor Daniel.

05/04/2020 17h25

