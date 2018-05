Condição do Santos para negociar Rodrygo com Barça envolve Neymar

O presidente do Peixe diz que não vai negociar o menino com o clube catalão enquanto a dívida por Neymar não for quitada.

O presidente do Santos concedeu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (23), em São Paulo, e confirmou o interesse do Barcelona em Rodrygo. No entanto, José Carlos Peres disse que não vai negociar o garoto com o time catalão enquanto eles não pagarem uma dívida referente à transferência de Neymar.

“Não há reunião marcada. Nós temos um processo contra o Barça sobre o Neymar. Quatro meses antes do Mundial de 2011, o Barcelona adiantou um dinheiro sobre a transação, entendemos que houve um aliciamento. Nós exigimos receber 14,5 milhões de euros do Barcelona. Quando o Barça pagar, vamos discutir sobre outras coisas”, disse o mandatário, admitindo em seguida que outros clubes europeus estão de olho em Rodrygo.

“O Rodrygo é a estrela hoje. É um jogador talentoso, todos sabem disso, nós temos um referencial do Vinicius Junior que já foi vendido com 17 anos. Nós não podemos fazer transações, mas existe interesse, temos cinco ou seis times grandes que já desejam fazer negócios com o Santos. A questão do Barcelona: é um dos interessados, mas não abrimos negociação, porque é uma irresponsabilidade, a FIFA não permite”, comentou.

Rodrygo tem 17 anos e só pode deixar o Santos em janeiro de 2019, quanto terá 18 anos.

