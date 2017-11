Condutor de ônibus avança sinal e mata motociclista

Uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta matou o jovem Igor Thomas, na tarde deste feriado, 2 de novembro, na marginal da Rodovia Transamazônica, trecho do semáforo da Folha 33, na Nova Marabá.

Segundo informações de testemunhas, o motorista do ônibus ultrapassou o sinal vermelho e colidiu com a motocicleta. A motocicleta da vítima foi arrastada por cerca de 20 metros, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista que estava logo atrás do ônibus conta que o condutor do automóvel ultrapassou o sinal vermelho e após a colisão fugiu do local. “Quando eu estava chegando próximo ao sinal eu já vi a moto saindo debaixo do ônibus. Ele furou o sinal”, relata o produtor de marketing Francarlos da Cruz Barbosa.

Igor trabalhava como entregador de água e gás de cozinha em uma distribuidora, na folha 33 na Nova Marabá, e trabalhava no momento em que foi atingido.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local realizando os levantamentos sobre a colisão. “Vamos analisar a cena do acidente. A moto foi arrastada uns 20 metros e a princípio o condutor do ônibus se evadiu do local e vai ter que ser apresentado na Polícia Civil, para os procedimentos corretos”, afirma o agente da PRF H. Faria.

De acordo com populares, logo após o acidente uma pessoa se aproximou da vítima e apanhou a carteira com os documentos e o dinheiro das entregas do dia.

(Com informações de James Oliveira/RBATV)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

