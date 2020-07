Condutor é levado à delegacia após ser flagrado pela PRF em Santarém com documento falso

PRF apresentou na delegacia da Polícia Federal o condutor de veículo com registro de furto — Foto: PRF/Divulgação

Abordagem aconteceu na tarde de domingo (12). Registro de furto foi feito no estado do Mato Grosso.

Um homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Santarém, oeste do Pará, na tarde de domingo (12), após ter sido flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na direção de um veículo cujo documento (CRLV) tinha registra de furto no estado do Mato Grosso.

A equipe da PRF abordou uma combinação de veículos (composição de cavalo trator de placa OQJ-5638 com semirreboque de placa FFI-7812) para averiguação de rotina no km 995 da BR-163.

Após os procedimentos de fiscalização, foi solicitado ao condutor os certificados de registro e licenciamento veicular. De acordo com o BO n° 2018.360701, registrado no município de Poxoréu, no estado do Mato Grosso, o CRLV do veículo fazia de um lote de documentos com registro de furto.

Segundo a PRF, ao verificar minuciosamente o documento, também foi constatado indício de adulteração na sigla da unidade da federação (UF) contida no documento.

O condutor afirmou não saber da falsidade do documento e que o proprietário havia lhe emprestado o veículo. Depois, ele disse que alugou o semirreboque pagando a quantia de R$ 2 mil mensais.

Devido ao crime de uso de documento falso, o condutor foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal em Santarém para os procedimentos legais. O veículo foi apreendido.

Por G1 Santarém — PA

