Condutor e passageiro de carro de luxo são presos pela PRF; um tem mandado por não pagar pensão e outro por receptação

Uma jovem que também estava no veículo foi liberada, pois nada foi encontrado contra ela. Já o condutor e o passageiro com mandados em aberto foram encaminhados para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Contra o jovem que dirigia o veículo, a PRF ao consultar os sistemas móveis, identificou que havia uma mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação. Enquanto que um dos passageiros do veículo com mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Dois jovens que tinham mandados de prisões em aberto foram presos em Santarém, oeste do Pará, nesta quinta-feira (27). Eles estavam em um caro de luxo quando foram abordados pela fiscalização embaixo do viaduto.

