Condutor flagrado dirigindo veículo roubado diz que o mesmo seria de propriedade da Rádio Princesa FM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a PRF, o veículo foi abordado na Avenida Rui Barbosa, na área central da cidade. O mesmo apresentava placa EZX-2210, porém, durante a vistoria nos elementos de identificação veicular, foi constatada a presença de marcas de ação por instrumento abrasivo nas superfícies de gravação do NIV e motor e posterior remarcação, além de sinais de adulteração na numeração dos vidros e etiquetas suprimidas (VIS). Em consulta aos sistemas de segurança, os policiais descobriram que os dados verdadeiros são: Placa LLS-9303, CHASSI 9BGJC75Z0DB139617, MOTOR CM8004345.

You May Also Like