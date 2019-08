Condutor que vitimou duas pessoas em acidente na madrugada deste domingo tem prisão preventiva decretada

Grave acidente ocorreu na madrugada deste domingo (11), em Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Condutor que causou acidente na madrugada deste domingo tem prisão preventiva decretada

Decisão foi tomada após Francisco Robson passar por audiência de custódia no Fórum de Santarém.

O condutor do veículo do tipo caminhonete, que se envolveu em um acidente durante a madrugada deste domingo (11), teve a prisão preventiva decretada após passar por audiência de custódia. No momento do acidente, foi constatado que Francisco Robson Oliveira de Sousa, de 30 anos, dirigia sob efeito de álcool. Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas no acidente ocorrido no bairro Santa Clara, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com o delegado Herbert Farias, Francisco foi conduzido à audiência e após a análise do caso o juiz decretou a prisão preventiva. “Foi homologado o flagrante, e a prisão preventiva foi decretada. Agora, ele vai aguardar a instrução e julgamento dos crimes que ele cometeu, dois homicídios e lesão corporal, preso”, explicou.

Segundo o delegado o caso deve servir de exemplo, para constantes episódios que tem ocorrido na cidade, quando as pessoas abusam das bebidas alcoólicas e assumem a direção de veículos.

O acidente

Quatro carros se envolveram em um acidente de trânsito por volta das 2h deste domingo (11) no cruzamento entre as avenidas Presidente Vargas e Barão do Rio Branco. Dois homens, Edilson Palheta de Sousa, de 30 anos, e Eliaquim Vinícius Sousa de Aquino, de 21, morreram após a batida, e uma mulher, Maria Almeida dos Santos, de 28 anos, que também estava nesse veículo ficou gravemente ferida.

Devido a violência do acidente o veículo das vítimas, depois que foi atingido, bateu violentamente em dois carros de taxistas que estavam parados na esquina, lesionando o braço de um deles, que teve ferimentos leves.

O veículo de Francisco, uma Hilux, ainda arrancou uma árvore da calçada do cemitério. Depois de passar pelo teste do etilômetro, que apontou níveis de álcool no sangue.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA-11/08/2019 12h32

