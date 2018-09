Conexão Sustentável Alcoa chega em Juruti

Pará recebe projeto que destaca a importância da conservação ambiental e do consumo consciente

O Pará recebe nos próximos dias a quarta edição do Conexão Sustentável Alcoa. O projeto leva cinema e teatro gratuitos a diversas regiões do país e estará em Juruti de 25 a 28 de setembro. As apresentações teatrais, oficinas de reciclagem e sessões de cinema ocorrerão no Tribódromo. A iniciativa busca conscientizar o público sobre a importância da sustentabilidade e do consumo consciente. A programação é toda gratuita e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Juruti. Aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, antes de Juruti, o Conexão Sustentável Alcoavisitou as cidades de Andradas (MG), Poços de Caldas (MG), Divinolândia (SP) e São Luis (MA).

Dois grupos serão responsáveis por divertir o público com apresentações teatrais. A Cia Casa do Bispo Atelier, de Gramado (RS) vai encenar o espetáculo “Era uma vez… Super-Heróis e Liga do Planeta Sorriso”, que aborda o consumo consciente de forma bastante divertida. Já o Palhaço Félix e Cia, de Canela (RS), apresenta “Não se lixe pro lixo”, com palhaços que ensinam a economizar água e reciclar o lixo ao mesmo tempo que divertem o público com a arte circense. Enquanto aguarda as atrações culturais, o público poderá se divertir usando tablets com jogos educativos disponíveis na estrutura da arena.

“O Conexão Sustentável é um projeto extraordinário considerando-se que conseguimos trazer num caminhão espetáculos artísticos e o cinema, representando uma das iniciativas da Alcoa em apoio à promoção da cultura, educação e sustentabilidade. Para Juruti, é um projeto muito importante que faz diferença na vida das comunidades locais, que estão distantes de grandes centros”, comenta Rogerio Ribas, gerente de Relações Institucionais da Alcoa Juruti. “De uma forma bem lúdica, este projeto compartilha conceitos muito importantes de sustentabilidade. Queremos deixar este legado para diversas gerações nas comunidades onde a Alcoa atua”, destaca a gerente de Programas do Instituto Alcoa, Tatiana Bizzi.

“Nosso propósito é disseminar cultura. Vamos percorrer milhares de quilômetros para cumprir essa tarefa e estamos bastante entusiasmados com a possibilidade de levar teatro e cinema a localidades mais remotas ”, diz Jefferson Bevilacqua, diretor da Magma Cultura, produtora do projeto.

Serviço

Palco Móvel

JURUTI/PA

25 a 28 de Setembro

Tribódromo

Sobre a Alcoa

