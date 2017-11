Confira a correção do Enem 2017-Já saiu o gabarito extraoficial do primeiro dia do Enem 2017!

Confira agora mesmo as respostas das provas de Ciências Humanas e Linguagens, divididas em quatro cores diferentes.

O Ministério da Educação deve divulgar o gabarito oficial até o dia 8 de novembro.

Correção do primeiro dia do Enem 2017

PROVA ROSA

Inglês

1 – D

2 – E

3 – D

4 – C

5 – D

Espanhol

1 – B

2 – E

3 – E

4 – D

5 – E

6 – E

7 – E

8 – A

9 – B

10 – A

11 – A

12 – E

13 – D

14 – D

15 – C

16 – B

17 – D

18 – E

19 – D

20 – B

21 – A

22 – E

23 – A

24 – D

25 – B

26 – B

27 – D

28 – E

29 – D

30 – B

31 – B

32 – C

33 – E

34 – D

35 – A

36 – E

37 – B

38 – C

39 – A

40 – A

41 – B

42 – D

43 – A

44 – E

45 – D

46 – D

47 – A

48 – E

49 – B

50 – E

51 – A

52 – B

53 – D

54 – B

55 – E

56 – D

57 – A

58 – C

59 – D

60 – D

61 – E

62 – C

63 – A

64 – D

65 – B

66 – C

67 – C

68 – C

69 – A

70 – E

71 – C

72 – D

73 – E

74 – E

75 – C

76 – A

77 – E

78 – B

79 – D

80 – B

81 – D

82 – B

83 – B

84 – A

85 – E

86 – C

87 – D

88 – A

89 – E

90 – B

PROVA AZUL

Inglês

1 – D

2 – D

3 – C

4 – D

5 – E

Espanhol

1 – E

2 – D

3 – B

4 – E

5 – E

6 – B

7 – D

8 – A

9 – E

10 – D

11 – A

12 – A

13 – B

14 – E

15 – E

16 – C

17 – D

18 – A

19 – E

20 – B

21 – A

22 – D

23 – E

24 – D

25 – E

26 – D

27 – B

28 – B

29 – B

30 – D

31 – E

32 – A

33 – D

34 – B

35 – C

36 – E

37 – A

38 – B

39 – A

40 – A

41 – E

42 – D

43 – D

44 – C

45 – B

46 – C

47 – D

48 – D

49 – E

50 – C

51 – A

52 – D

53 – B

54 – E

55 – A

56 – B

57 – D

58 – B

59 – E

60 – D

61 – A

62 – E

63 – C

64 – A

65 – E

66 – B

67 – D

68 – A

69 – E

70 – B

71 – A

72 – E

73 – D

74 – B

75 – D

76 – B

77 – B

78 – A

79 – E

80 – C

81 – D

82 – A

83 – E

84 – B

85 – C

86 – C

87 – C

88 – C

89 – D

90 – E

PROVA AMARELA

Inglês

1 – E

2 – D

3 – D

4 – C

5 – D

Espanhol

1 – B

2 – E

3 – E

4 – D

5 – E

6 – C

7 – E

8 – E

9 – B

10 – D

11 – A

12 – E

13 – D

14 – A

15 – E

16 – D

17 – A

18 – A

19 – B

20 – E

21 – D

22 – B

23 – B

24 – A

25 – D

26 – E

27 – D

28 – E

29 – D

30 – D

31 – A

32 – B

33 – A

34 – A

35 – B

36 – B

37 – D

38 – C

39 – B

40 – E

41 – A

42 – D

43 – B

44 – C

45 – E

46 – C

47 – D

48 – E

49 – A

50 – E

51 – E

52 – C

53 – A

54 – E

55 – B

56 – D

57 – B

58 – D

59 – B

60 – B

61 – A

62 – E

63 – C

64 – D

65 – A

66 – E

67 – B

68 – C

69 – C

70 – C

71 – D

72 – A

73 – E

74 – B

75 – E

76 – A

77 – B

78 – D

79 – B

80 – E

81 – D

82 – A

83 – A

84 – D

85 – B

86 – C

87 – D

88 – D

89 – E

90 – C

PROVA BRANCA

Inglês

1 – D

2 – D

3 – C

4 – D

5 – E

Espanhol

1 – E

2 – D

3 – B

4 – E

5 – E

6 – C

7 – E

8 – B

9 – A

10 – D

11 – E

12 – D

13 – E

14 – A

15 – D

16 – E

17 – D

18 – B

19 – B

20 – B

21 – D

22 – B

23 – C

24 – E

25 – A

26 – B

27 – A

28 – A

29 – A

30 – A

31 – B

32 – C

33 – B

34 – D

35 – A

36 – E

37 – D

38 – E

39 – D

40 – D

41 – B

42 – C

43 – D

44 – A

45 – E

46 – E

47 – C

48 – A

49 – E

50 – B

51 – C

52 – D

53 – D

54 – E

55 – C

56 – A

57 – D

58 – B

59 – E

60 – A

61 – B

62 – D

63 – D

64 – B

65 – D

66 – B

67 – D

68 – A

69 – E

70 – B

71 – C

72 – C

73 – C

74 – C

75 – D

76 – E

77 – A

78 – E

79 – D

80 – A

81 – E

82 – B

83 – B

84 – E

85 – D

86 – A

87 – B

88 – A

89 – E

90 – C

Correção do segundo dia do Enem 2017

Assim que as provas do segundo Enem 2017 acabarem, estaremos a mil por hora trabalhando para trazer a correção extraoficial para você. Iremos contar com a ajuda dos professores dos cursinhos mais conceituados do país.

Lembramos que são quatro modelos de caderno de prova, cada um de uma cor diferente (mas com as mesmas questões, só que embaralhadas) e a gente vai apresentar o gabarito extraoficial completo para cada um dos quatro tipos aqui mesmo.

Portanto, no dia 12 de novembro: a partir das 18h30 iremos publicar a correção das provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Todas as informações serão divulgadas de acordo com a hora oficial de Brasília. Portanto, se você mora em uma região que não segue o horário de verão ou tem um fuso diferente da hora de Brasília, fique ligado.

Cuidado para não se confundir! Para acompanhar a correção corretamente, você precisa ficar atento à cor da sua prova. Se tiver feito a prova amarela, por exemplo, vai precisar conferir o gabarito indicado com a mesma cor.

Dá para calcular a nota no Enem 2017 só com a correção?

Conferir o gabarito vão dar uma ideia da quantidade de questões que você acertou e errou nas provas.

No entanto, é impossível calcular a nota do Enem apenas com base nesses dados. Isso porque o MEC utiliza um sistema de correção totalmente diferente, que leva em conta um cálculo complexo baseado no desempenho dos outros candidatos, entre vários outros critérios.

O sistema, conhecido como TRI – Teoria de Resposta ao Item – consegue identificar o grau de conhecimento de cada estudante em relação às questões apresentadas. Ele também identifica aquelas que foram acertadas no “chute”.

Tudo isso faz com que a pontuação das provas varie bastante de candidato para candidato.

Mas não desanime. Se você acertar um bom número de questões, são grandes as chances de ter tirado um notaço nas provas.

Resultado final do Enem 2017

O resultado final do Enem 2017 está previsto para sair somente em 2018, no dia 19 de janeiro.

Até lá, você já pode começar a se planejar para participar do principais processos seletivos que usam a nota do exame como critério de seleção:

Sisu: O Sistema de Seleção Unificada distribui vagas em universidades públicas por todo o país. É o processo seletivo mais disputado. Para participar basta ter feito o Enem mais recente e ter tirado nota acima de zero na redação. Porém, quanto maior a sua nota, maiores as chances de vencer a concorrência. A primeira edição do Sisu 2018 deve começar logo depois da divulgação do resultado do Enem. Fique ligado!

ProUni: Com o Programa Universidade para Todos é possível concorrer a uma bolsa de estudos em faculdades particulares bem conceituadas. O benefício pode ser integral (paga toda a mensalidade) ou parcial (paga metade do valor). Para entrar na disputa em 2018 é obrigatório ter feito o Enem 2017, com desempenho de pelo menos 450 pontos na média das provas e sem ter zerado a redação. Também é necessário se encaixar nos critérios de renda e escolaridade definidos pelo MEC.

FIES: Para concorrer a uma vaga do Fundo de Financiamento Estudantil é preciso ter feito qualquer edição do Enem a partir de 2010, com desempenho de pelo menos 450 pontos na média das provas, sem ter zerado na redação, e se enquadrar nos critérios de renda familiar definidos pelo programa. Os candidatos contemplados poderão financiar o curso superior a juros baixos e ainda terão um prazo longo para pagamento da dívida, que só começa a ser cobrada depois da formatura. O FIES abre inscrições logo após o encerramento do ProUni.

Fora esses, o aluno que fizer o Enem 2017 ainda pode entrar na faculdade particular sem ter que fazer um novo vestibular. É o chamado “ingresso direto” e está disponível em diversas instituições pelo país.

Com ele, basta informar a nota e, caso alcance a pontuação exigida, já garantir a matrícula.

As faculdades que oferecem esse modelo de ingresso aceitam notas de edições anteriores do Enem, não precisa necessariamente ser a mais recente. É uma facilidade e tanto para começar 2018 no ensino superior!

Faculdades que aceitam o Enem 2017

Além da imensa lista de universidades públicas participantes do Enem (são mais de 100 que participam do Sisu), há ainda mais opções para quem vai tentar ProUni, FIES e ingresso direto.

Em meio a um universo tão grande, a gente separou algumas instituições bem avaliadas pelo MEC para você levar em conta:

Universidade Cidade de São Paulo (UNICID)

Faculdade Pitágoras (PITÁGORAS) – em Minas Gerais

Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA)

Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)

Universidade de Franca (UNIFRAN)

Todas elas aceitam o Enem como forma de ingresso, participam do FIES e do ProUni e ainda têm seus próprios programas de bolsas de estudos e financiamento facilitado.

