Confira a previsão do tempo para o mês de julho nos balneários do PA

O clima em grande parte do estado do Pará deve alcançar temperaturas máximas diárias durante o mês de julho, devido a diminuição das chuvas e da nebulosidade. De acordo com o monitoramento climático da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), as temperaturas podem ultrapassar os valores médios em até 3ºC.

“A redução da nebulosidade e das chuvas contribui diretamente para o aumento das temperaturas máximas diárias”, avaliou o diretor de Meteorologia e Hidrologia da Semas, Antônio Sousa.

Nas praias de Mosqueiro, em Belém, e Salinópolis e Marudá, no nordeste do estado, as máximas podem alcançar valores em torno de 32ºC e 33ºC e, respectivamente, níveis de chuva em 217,4 mm, 129,9 mm e 136,6mm.

Na Praia de Ajuruteua, em Bragança, no nordeste do Pará, as chuvas apresentam valores próximos de 168,4 mm e os termômetros chegam até 32ºC.

Em Belém, a temperatura deve oscilar entre 33º a 34º, com precipitação em cerca de 200 milímetros.

Os valores máximos de chuva na região norte, em julho, devem variar entre 100 e 180 milímetros, distribuídos em pancadas de chuvas entre o fim da tarde e início da noite. No sul, o clima é seco, com precipitação de até 25 milímetros, valores reduzidos devido o ar seco na região central do Brasil.

No centro sul e extremo sudeste do Pará, as temperaturas máximas diárias alternam entre 34ºC e 37ºC, com grande incidência de radiação solar, amplitude térmica e baixos índices de umidade do ar.

