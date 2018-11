Confira as vagas do Mais Médicos no Pará por município

Começa nesta quarta-feira, 21 de novembro, as inscrições para o Programa Mais Médicos. Os interessados devem acessar o portal maismedicos.gov.br . O prazo encerra dia 25 de novembro.

As vagas estão abertas com a saída dos médicos cubanos. Conforme o edital publicado nessa terça-feira (20) pelo Diário Oficial da União, poderão se inscrever os médicos brasileiros com CRM Brasil ou com diploma revalidado no país.

leia também:Saída de cubanos deixa unidades de saúde de novo Progresso sem médicos ainda esta semana.

O valor da bolsa-formação é de R$ 11.865,60 e o prazo para participação no Programa Mais Médicos é de 36 meses, renovável por igual período.

A carga horária de trabalho é de 32 horas semanais, acrescidas de mais oito horas de atividades acadêmicas.

O início das atividades está previsto para 3 de dezembro. São ofertadas 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), que antes eram ocupadas por médicos da cooperação com Cuba. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

Vagas no Pará

Pará: Abaetetuba (8); Abel Figueiredo (1); Afua (3); Água Azul do Norte (4); Alenquer (5); Almeirim (5); Altamira (9); Anajas (3); Anapu (3); Augusto Correa (2); Aurora do Para (2); Aveiro (6); Bagre (4); Baião (6); Bannach (2); Barcarena (1); Belem (2); Belterra (2); Bom Jesus do TO (2); Bonito (1); Bragança (15); Brasil Novo (2); Brejo Grande do Aráguaia (2); Breves (9); Bujaru (3); Cachoeira do Piria (5); Cachoeira do Arari (4); Cameta (5); Canaã dos Carajas (1); Capitao Poco (2); Castanhal (6); Chaves (4); Colares (4); Conceição do Aráguaia (1); Cumaru do Norte (3); Curionopolis (4); Curralinho (4); Curua (4); Curuca (1); Eldorado dos Carajas (5); Faro (3); Floresta do Aráguaia (4); Garrafão do Norte (2); Goianesia do Para (6); Gurupa (3); Igarape-Acu (2); Inhangapi (3); Ipixuna do Para (7); Itaituba (5); Itupiranga (7); Jacareacanga (2); Jacunda (3); Juruti (4); Limoeiro do Ajuru (2); Mãe do Rio (8); Magalhães Barata (2); Maraba (5); Maracana (2); Marapanim (7); Marituba (3); Medicilandia (4); Melgaco (7); Mocajuba (3); Monte Alegre (8); Muana (7); Nova Esperanca do Piria (4); Nova Ipixuna (1); Nova Timboteua (4); Novo Progresso (6); Novo Repartimento (9); Obidos (7); Oeiras do Para (4); Oriximina (8); Ourem (4); Ourilandia do Norte (2); Pacaja (7); Palestina do Para (2); Paragominas (11); Parauapebas (3); Peixe-Boi (1); Placas (2); Ponta de Pedras (4); Portel (9); Porto de Moz (5); Prainha (4); Primavera (1); Quatipuru (1); Redenção (1); Rio Maria (4); Ruropolis (3); Santa Cruz do Arari (2); Santa Maria das Barreiras (3); Santa Maria do Para (2); Santana do Aráguaia (9); Santarém (17); Santo Antônio do Taua (1); São domingos do Aráguaia (1); São domingos do Capim (3); São Felix do Xingu (11); São João da Ponta (2); São João de Pirabas (5); São Sebastião da Boa Vista (5); Senador José Porfirio (4); Soure (6); Tailândia (3); Terra Santa (1); Tome-Acu (4); Tracuateua (4); Trairão (1); Tucuma (4); Tucurui (13); Ulianopolis (1); Uruara (5); Vigia (5); Viseu (9); Vitoria do Xingu (3); Xinguara (2).

Todos os municípios contemplados podem ser conferidos aqui.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...