Confira nome dos eleitos para Assembleia Legislativa do Pará – Eleições 2018 no Pará

O MDB é o partido com mais cadeiras na Alepa, elegendo seis deputados. Em seguida, o PSDB elegeu cinco candidatos.

Dos 41 deputados estaduais eleitos no Pará, seis são do MDB, partido do candidato a governador mais votado no 1º turno, Helder Barbalho, que irá disputar a vaga com o candidato Márcio Miranda (DEM). O mais votado, no entanto, foi Dr. Daniel (PSDB), eleito com 113.588 votos. Ao todo, 18 deputados foram reeleitos.

O segundo maior partido com representatividade na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) no próximo pleito será o PSDB, que elegeu cinco deputados, seguido pelo DEM, PT, PSD e PR com três eleitos cada. A Alepa tem 23 novos nomes compondo a plenária.

Dezoito deputados foram reeleitos: Cilene Couto, Renato Ogawa, Dirceu Ten Caten, Thiago Araújo, Miro Sanova, Bordalo, Raimundo Santos, Junior Hage, Eliel Faustino, Hilton Aguiar, Eraldo Pimenta, Martinho Carmona, Ana Cunha, Chicão, Iran Lima, Luth Rabelo, Dr. Wanderlan e Dr. Jaques

Confira abaixo a lista dos eleitos (em negrito os reeleitos):

Dr. Daniel (PSDB) – 113.588 votos

Cilene Couto (PSDB) – 93.614 votos

Renato Ogawa (PR) – 71.689 votos

Fábio Freitas (PRB) – 63.768 votos

Chamonzinho (MDB) – 63.722 votos

Gustavo Sefer (PSD)- 61.301 votos

Dirceu Ten Caten (PT) – 59.600 votos

Thiago Araújo (PPS) – 54.933 votos

Miro Sanova (PDT) – 52.619 votos

Bordalo (PT) – 49.854 votos

Antonio Tonheiro (PR) – 47.354 votos

Eliel Faustino (DEM) – 47.183 votos

Paula Gomes (PSD) – 46.863 votos

Raimundo Santos (PATRI) – 46.779 votos

Junior Hage (PDT) – 46.578 votos

Renilce Nidocemos (SD) – 45.991 votos

Hilton Aguiar (DEM) – 44.939 votos

Dilvandra Faro (PT) – 43.796 votos

Eraldo Pimenta (MDB) – 43.605 votos

Michele Begot (PSD) – 43.464 votos

Martinho Carmona (MDB) – 43.296 votos

Marinor Brito (PSOL) – 43.178 votos

Ana Cunha (PSDB) – 41.610 votos

Chicão (MDB) – 40.268 votos

Dra. Heloisa (DEM) – 40.224 votos

Victor Dias (PSDB) – 36.706 votos

Iran Lima (MDB) – 39.585 votos

Alex Santiago (PR) – 39.193 votos

Luth Rabelo (PSDB) – 36.761 votos

Dr. Wanderlan (MDB) – 34.096

Diana Belo (DC) – 33.752 votos

Delegado Toni Cunha (PTB) – 33.498 votos

Angelo Ferrari (PTB) – 31.609 votos

Delegado Nilton Neves (PSL) – 29.151 votos

Fábio Figueiras (PSB) – 29.077 votos

Igor Normando (PHS) – 25.443 votos

Dr. Jaques (PSC) – 25.022 votos

Orlando Lobato (PMN) – 22.358 votos

Professora Nilse (PRB) – 18.391 votos

Delegado Caveira (PP) – 16.325 votos

Dr. Galileu (PSC) – 14.551 votos

Brancos/Nulos – 8,69%

Abstenção -19,95%

