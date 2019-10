Confira o balanço da Operação PC e PM que prendeu suspeitos de participação no assalto em casa lotérica de Santarém

Homens foram presos na terça-feira (29) — Foto: Dominique Cavaleiro/G1

No total, 8 pessoas foram levadas para delegacia, sendo 4 homens que foram presos, 2 mulheres detidas e dois jovens que foram prestar esclarecimentos.

Uma operação que envolveu as Polícias Civil e Militar foi deflagrada na manhã desta terça-feira (29) em Santarém, oeste do Pará, para prender os criminosos que fizeram um assalto em uma casa lotérica no bairro Nova República.

No total, 8 pessoas foram levadas para 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, sendo: quatro homens que foram presos, duas mulheres detidas e dois jovens que foram para delegacia para prestar esclarecimentos.

Os quatro homens que foram presos são suspeitos de envolvimento no assalto ocorrido na casa lotérica. Um deles confessou ter dirigido o carro que deu fuga aos criminosos. Com os quatro homens foram apreendidos vários objetos: armas, munições, dinheiro, relógios, celulares, drogas e materiais utilizados para preparar e comercializar entorpecentes.



Material apreendido com homens que foram presos — Foto: Dominique Cavaleiro/G1

As mulheres que foram detidas são companheiras dos homens presos e podem ter tido participação dando apoio logístico aos criminosos, além de serem suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas.

Um jovem foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos, e o dono do carro usado na fuga dos criminosos também será ouvido pela polícia. Ao G1, a esposa do proprietário do veículo informou que o jovem não sabia que o carro seria usado em um assalto.

Operação continua

Operação foi deflagrada na terça-feira (29) — Foto: Kamila Andrade/G1

Os policiais civis e militares continuam nas ruas em busca dos dois homens que fizeram a abordagem na casa lotérica. Imagens de câmeras de segurança próximo ao estabelecimento estão sendo analisadas para chegar ao paradeiro dos criminosos.

O assalto

Casa lotérica fechada após ação de assaltantes, na Nova República, em Santarém — Foto: Bena Santana/94 FM

O assalto à casa lotérica aconteceu no início da manhã de segunda-feira (28) quando o gerente chegava ao local para abrir o estabelecimento. Os criminosos fizeram a abordagem e levaram mais de R$ 100 mil.

Após o crime, os homens fugiram na moto de uma funcionária e abandonaram o veículo em uma rua próxima à casa lotérica, onde outros criminosos os aguardavam em um carro

Por:Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

