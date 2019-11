Confira o funcionamento da cidade no Dia da Proclamação da República

Nesta sexta-feira, 15 de novembro, é comemorado em todo o Brasil o Dia da Proclamação da República do Brasil. (Foto:Reprodução)

Feriado em todo território nacional, a data é lembrada como dia em que a república foi proclamada por Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889, no Rio de Janeiro.



Como é um feriado nacional, o comércio e os espaços públicos de NOVO PROGRESSO funcionam com horários diferenciados.

O Jornal Folha do Progresso te mostra como fica o funcionamento da cidade no feriado.

Confira:

Os bancos estarão fechados, retornando somente na segunda-feira, 18.

Supermercado

Funciona de acordo com cada rede.

Prefeitura e outros órgãos públicos (estadual e federal) , escolas municipais e particulares, retomam na segunda-feira (18).

