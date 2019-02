Confira o gabarito preliminar da prova objetiva do certame do Detran

Os candidatos que pretendem entrar com recursos devem ficar atentos ao prazo. (Foto: Reprodução)

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) divulgou nesta segunda-feira (11) o gabarito preliminar da prova objetiva do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA), realizada na tarde do último domingo (10).

O órgão tamém informa que os recursos podem ser interpostos a partir desta segunda-feira (11) e devem ser realizados até a próxima quarta-feira (13), no site da Fadesp, organizadora do concurso.

Confira o gabarito!

PROVA CANCELADA

A prova para o cargo de Agente de Educação de Trânsito do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), realizada pela manhã, foi cancelada segundo informações da Secretaria de Administração do Estado (Sead).

Candidatos denunciaram uma possível fraude, após afirmarem que os responsáveis pela fiscalização em uma sala, no Colégio Santo Antônio, no bairro da Campina, em Belém, não abriram o lacre das provas na frente dos candidatos.

