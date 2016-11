Confira o que foi destaque na rodada do final de semana do Brasileirão

A rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro foi marcada por mais uma vitória do Palmeiras, contra o Botafogo, e um empate do Santos, o que praticamente garantiu o título ao Verdão. Confira o resumo dos principais jogos – a rodada termina com a partida entre Corinthians e Inter, nesta segunda-feira, na arena do Alvinegro.

PALMEIRAS 1 X 0 BOTAFOGO

Num jogo bem movimentado no Allianz lotado, o Palmeiras venceu com gol de um de seus principais jogadores ao longo do torneio: Dudu, após cruzamento de Gabriel Jesus. Um empate nas próximas duas rodadas, contra a Chapecoense (em casa) e Vitória (fora), garante o título brasileiro ao Verdão após 22 anos.

CRUZEIRO 2 X 2 SANTOS

O Peixe praticamente deu adeus ao título ao não conseguir superar o Cruzeiro no Mineirão, que saiu na frente. O time da Baixada ainda teve forças para virar, mas acabou sofrendo o empate. Com apenas 2% de possibilidades de ser campeão, a equipe precisa ganhar as duas próximas partidas, contra Flamengo (fora) e América-MG (em casa), e torcer para que o Palmeiras perca seus dois compromissos.

FLAMENGO 2 X 2 CORITIBA

O Rubro-Negro é mais um que não pode mais ser campeão. Ainda assim, o clube lutará pelo vice-campeonato devido à premiação de R$ 10,7 milhões concedida pela CBF – o terceiro colocado ganha R$ 7,3 milhões e o quarto R$ 5,3 milhões.

PONTE PRETA 1 X 0 FLUMINENSE

Em partida de pouca intensidade, a Macaca voltou a vencer após quatro jogos e permanece na zona de classificação para a Sul-Americana. Já o Tricolor permaneceu na sequência sem vitórias, que já dura oito partidas.

VITÓRIA 4 X 0 FIGUEIRENSE

Num jogo entre desesperados, o Leão goleou, rebaixou os catarinenses e botou pressão no Inter, que enfrenta o Corinthians hoje, em São Paulo, na batalha para permanecer na elite do Brasileiro.

