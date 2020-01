Confira os concursos que estão com inscrições abertas

(Foto:Cristino Martins / O Liberal) – A Câmara de Marabá, município paraense, vai preencher 27 vagas em um concurso público, que recebe inscrições até o dia 15 deste mês. Para se cadastrar, o profissional deve entrar no site www.ficredencao.com.br e pagar uma taxa entre R$ 48 e R$ 72.

Todos os inscritos no concurso da Câmara de Marabá serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Quem tem o ensino fundamental completo pode concorrer às funções de agente de portaria (4 vagas) e motorista (1), com salários iniciais de R$ 1.154,34 e R$ 4.092,66, respectivamente. Para ensino médio ou curso técnico, as chances são para as vagas de agente administrativo (8), técnico legislativo (7), técnico em contabilidade (1), técnico em processamento de dados (1) e técnico em tradução e interpretação de libras (1). Os vencimentos oscilam entre R$ 1.679,04 e R$ 4.092,66. Os cargos de advogado (3) e engenheiro civil (1) exigem nível superior e registro no órgão de classe, e a remuneração é de R$ 3.882,78.

Serviço:

Concurso da Câmara de Marabá

Inscrições: até 15/01, no site www.ficredencao.com.br

Taxa: entre R$ 48 e R$ 72

Salário: entre R$ 1.154,34 e R$ 4.092,66

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará (CRF-PA) divulgou nova seleção para preencher vagas de níveis médio e superior. No primeiro caso, as 15 oportunidades serão para os cargos de agente administrativo, cujo vencimento básico é de R$ 2.015,86, mais benefícios, e de auxiliar administrativo, com vencimento de R$ 1.193,04, mais benefícios. Os servidores vão atuar nas cidades de Belém, Castanhal, Marabá, Redenção e Santarém.

No caso do nível superior, as chances são para os seguintes cargos: uma vaga para advogado, com salário de R$ 8.207,86, mais benefícios, e lotação em Belém; seis vagas para farmacêutico fiscal, com vencimento de R$ 4.079,11, somado a benefícios, com lotação em Belém, Castanhal, Marabá e Redenção; e uma vaga para secretário executivo bilíngue ou trilíngue, com ganho inicial de R$ 3.630,40, para atuar em Belém.

Os candidatos devem realizar sua inscrição por meio do site www.cetapnet.com.br, desta terça-feira (17) até 6 de fevereiro de 2020. Para confirmar a participação será preciso efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 58 para as vagas de nível médio e de R$ 78 para as vagas de nível superior.

Quem estiver concorrendo vai ser submetido às seguintes etapas seletivas: prova objetiva escrita (todos) e prova de títulos (cargos de nível superior). A prova escrita objetiva acontecerá nos municípios paraenses de Belém, Castanhal, Marabá, Redenção e Santarém, na data provável de 15 de março, envolvendo questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico e noções de informática e legislação, dependendo do cargo. O gabarito preliminar deve ser divulgado no mesmo dia. Dentro do conselho, uma autarquia federal de regulamentação e fiscalização da profissão farmacêutica no Pará, os profissionais atuam com a missão de zelar pela profissão a serviço da sociedade.

Serviço:

Concurso público do CRF-PA

Inscrições: até 06/02, no site www.cetapnet.com.br

Taxa: R$ 58 (médio) ou R$ 78 (superior)

Salário: entre R$ 1.193,04 e R$ 8.207,86

Vagas: 23

A Marinha do Brasil divulgou novo edital de concurso que vai admitir alunos nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros em 2020. Serão 900 vagas no total, sendo 20% destinadas aos candidatos negros. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 20 de janeiro e 3 de fevereiro, pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, pagando taxa no valor de R$ 25. Os candidatos que concorrerão no concurso da Marinha serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e eventos complementares, de caráter eliminatório.

Os requisitos para ingressar nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros é que os interessados sejam do sexo masculino, possuam ensino médio completo, tenham idade entre 18 e 22 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2021, tenham altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, e não sejam casados ou não terem constituído união estável, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola de Aprendizes-Marinheiros.

Serviço:

Concurso público da Marinha

Inscrições: até 03/02, no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br

Taxa: R$ 25

Salário: não informado

Vagas: 900

Interessados em prestar concurso público para a Universidade Federal do Pará (UFPA) podem concorrer às seis vagas ofertadas para cargos de professor adjunto e assistente, para lotação em Belém. Do total de oportunidades, duas são para as áreas de festão de documentos e arquivos (1) e contabilidade aplicada em sistema de informação (1), para lotação no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), e quatro são para as disciplinas de atenção à saúde da mulher, criança e adolescente (1), introdução à enfermagem (2) e enfermagem em saúde mental e psiquiatria (1), para o Instituto de Ciências da Saúde (ICS).

O cargo de professor adjunto exige graduação na área, além de titulação em nível de doutorado, e tem remuneração de R$ 9.616,18. Já para professor assistente, será exigido graduação na área e titulação em nível de mestrado, e o salário será de R$ 6.708,96. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ceps.ufpa.br, até o dia 28 de janeiro de 2020, pagando taxa no valor de R$ 180 para todos os candidatos.

A seleção será por meio de prova escrita, com leitura coletiva, prova didática, memorial e julgamento de títulos. As provas devem ser realizadas entre 2 e 13 de março do ano que vem, mas o calendário completo e locais de realização das provas serão disponibilizados no endereço eletrônico www.ceps.ufpa.br, podendo haver alteração das datas. A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado a critério da Universidade Federal do Pará pelo mesmo período.

Serviço:

Concurso público da UFPA

Inscrições: até 28/01, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 180

Salário: entre R$ 6.708,96 e R$ 9.616,18

Vagas: 6

Preencher vagas de nível médio e formar cadastro reserva para futuras contratações são os objetivos do concurso público da Companhia das Docas do Pará (CDP). Serão 20 oportunidades para guarda portuário, sendo que quatro serão para candidatos negros e uma para pessoa com deficiência. Quem for aprovado vai trabalhar em jornada de 36 horas semanais, com salário de R$ 1.786,75, mais vantagens previstas em acordo coletivo.

As inscrições ficam abertas até o dia 13 de janeiro e podem ser feitas no site www.institutoconsulplan.org.br, pagando valor de R$ 90. A seleção será por meio de provas objetivas, provas discursivas, teste médico, teste de aptidão física e teste de aptidão psicológica. As avaliações objetivas e discursivas terão duração máxima de quatro horas e serão aplicadas nas cidades de Belém, Marabá e Santarém, no dia 16 de fevereiro, em locais que ainda serão divulgados no site da inscrição. O concurso terá validade de um ano e o edital completo pode ser conferido no site da organizadora.

Serviço:

Concurso público da CDP

Inscrições: até 13/01, no site www.institutoconsulplan.org.br

Taxa: R$ 90

Salário: R$ 1.786,75, mais vantagens

Vagas: 20

