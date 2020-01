Confira qual deputado federal do Pará mais faltou em sessões no ano de 2019

(Foto:Reprodução) – Dados para a elaboração da lista foram retirados do site Ranking dos políticos

O MBL-PA, analisando os dados disponibilizados de assiduidade dos deputados federais no site Ranking dos políticos, elaborou uma lista das faltas dos parlamentares paraenses no ano de 2019.

Liderando o “ranking” dos faltosos está o deputado federal José Priante (MDB), com um índice de 39,25%. O parlamentar faltou em 42 das 107 sessões da Câmara analisadas. Dessas 42 ausências, 32 não foram justificadas.

Deputado federal José Priante (MDB). Fonte: Câmara dos Deputados.

José Priante já ocupava a primeira posição desde o primeiro semestre do ano passado. O congressista, segundo o Congresso em Foco, ultrapassou o número de faltas permitidas, um terço de ausências não-justificadas, pela Constituição Federal apenas no primeiro semestre de mandato, correndo o risco de perder seu cargo de deputado.

Na época, Priante disse não estar preocupado com a possibilidade de perda do mandato e que havia justificativas de faltas suas ainda não computadas pela Casa.

Em segundo lugar, temos a deputada federal Elcione Barbalho (MDB) com 29,91% de faltas, dessas 22 tiveram justificativa apresentada e 10 não informadas o motivo da ausência.

Deputada federal Elcione Barbalho (MDB). Fonte: Câmara dos Deputados.

Será que liderar o “ranking” dos faltosos faz parte das metas da família Barbalho? O senador Jader Barbalho ocupa a primeira posição dos políticos que mais faltaram em 2019 no senado federal, sendo que em 2017 também foi o senador com a menor assiduidade. Já o deputado federal Priante, primo de Jader Barbalho, lidera a lista como o parlamentar com mais faltas na Câmara no ano passado, seguido por Elcione Barbalho, que está com a segunda colocação.

Confira a lista completa de assiduidade dos deputados federais paraenses:

Fonte: Ranking dos políticos.

