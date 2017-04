Confirmada segunda morte por febre amarela em macaco na região da PA-370

Primata foi encontrado morto em um ramal na comunidade Jacamim. Ação de ‘busca ativa’ vai imunizar comunitários nesta quarta-feira (19).

A Divisão de Vigilância em Saúde (Divisa) de Santarém, no oeste do Pará, confirmou nesta terça-feira (18) a segunda morte por febre amarela em macaco no município. O primata foi encontrado na comunidade Jacamim, localizada na PA-370, próxima a comunidade Perema onde o primeiro caso foi registrado.

O resultado que comprovou a causa da morte pela doença saiu na segunda-feira (17). De acordo com o coordenador da Divisa, João Alberto Coelho, a região passou a ser considerada endêmica, pois dois casos foram registrados. Para prevenir que a doença acometa humanos, um reforço vacinal vai ser feito na comunidade.

Ainda segundo o coordenador, como o Instituto Evandro Chaves está com a demanda muita grande de exames que detectam a febre amarela, os resultados demoram saírem, o que dificulta as ações nos locais endêmicos.

Com o método denominado “busca ativa”, segundo Coelho, nesta quarta-feira (19) vai deslocar equipes que tem o objetivo de percorrer as casas dos comunitários verificando quem ainda não foi imunizado.

Primeiro caso

O primeiro caso de morte por febre amarela em macaco foi divulgada no dia 7 de abril pelo 9º Centro Regional de Saúde (CRS), unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) no município. O primata foi encontrado na comunidade Perema. Um bloqueio vacinal foi realizado na comunidade como medida preventiva.

