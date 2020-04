Confirmadas mais duas mortes por Covid-19 em Santarém; número sobe para quatro

O que fazer caso tenha sintomas do Covid-19? — Foto: Reprodução

Dois homens, um de 40 anos e outro de 87, morreram vítimas de Covid-19, em Santarém, oeste do Pará. Os óbitos foram confirmados pela Prefeitura local em boletim divulgado no início da tarde deste sábado (18).

Ainda de acordo com o boletim, existem 10 pessoas recuperadas, 46 resultados negativos, 38 análises, 04 óbitos (entre eles recentemente, dois homens de 40 e 87 anos) e 271 notificados/monitorados.

Nas redes sociais, amigos e familiares do homem de 40 anos, que atuava como mototaxista em Santarém, lamentaram a morte por Covid-19. Há relatos de que ele começou apresentar sintomas gripais, recebeu atendimento na UPA 24h, onde o caso foi tratado como suspeito de coronavírus. De lá ele foi transferido para o Hospital Regional do Baixo Amazonas, onde ocorreu o óbito na manhã deste sábado. Ele não tinha histórico de outras doenças.

O Hospital Regional é a unidade de referência no oeste do Pará para tratamento de pacientes com suspeita ou positivos de Covid-19. Na última quinta-feira (16), Rizonaldo Rego de Lima, de 44 anos, teve alta do HRBA, após ter se recuperado da doença. Ele passou 19 dias internado. Agora, segue acompanhado por equipe de saúde.

