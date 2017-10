Confirmado concurso com 5.865 vagas na Polícia Militar do Amazonas

Fonte: DOL, com Jornal dos Concursos. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

A expectativa é de que o concurso da PM/AM ofereça chances nas carreiras de soldado e oficial, que foram as apresentadas anteriormente pelo então governador do Estado.Para concorrer ao posto de soldado será necessário possuir ensino médio completo; enquanto a função de oficial poderá exigir de nível médio ou superior, de acordo com a especialidade a ser oferecida.

De acordo com o órgão, o edital está previsto para ser publicado até dezembro deste ano. Ainda não foi definida a banca organizadora e nem revelados os detalhes sobre as provas.

Boa notícia para quem aguarda pelo concurso da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PM/AM), que foi anunciado em 2014. A Secretaria de Segurança Pública (SSP/AM) divulgou que o certame terá um total de 5.865 vagas.

You May Also Like