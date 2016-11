Confirmado- Jovem foi morta por ciúmes com dois tiros de espingarda calibre 20 pelo marido em garimpo próximo ao Cripurizão Distrito de Itaituba no Pará

A jovem Keílleane da Silva, 28, foi assassinada no garimpo do “Bom Futuro” e de acordo com as informações colhidas com à guarnição do sargento Damião, que se deslocou do distrito de Crepurizão até o local do crime. O Sargento seguiu de aeronave e constatou que Keilleane foi morta por Valney Gomes Pereira, 39, que convivia maritalmente com a vítima. Kelly foi assassinada por volta das 15 horas do domingo (27) com dois tiros de espingarda calibre 20 , arma ficou no local do crime.

A guarnição da Polícia Militar, sargento Damião, soldados Patrick e Maciel fizeram incursões na área garimpeira, porém sem sucesso na captura do suspeito, Valney é garimpeiro e conhece a região, podendo estar escondido na mata.

Leia Também:Por Ciúmes- Mulher é assassinada à tiros na Comunidade de Crepurizão

O corpo da jovem foi levado para Crepurizão e vai ser trasladado hoje para ser necropiciado pelo IML de Itaituba, onde a jovem será enterrada.

Keilleane era moradora da cidade de Itaituba e estava na área garimpeira por exigência do marido. Segundo o sargento Damião o local onde ocorreu o homicídio é de difícil acesso, exigindo muito esforço para conseguir retirá-lo e encaminhá-lo até a comunidade.

No barraco do acusado foi encontrada uma espingarda calibre 20, que pode ter sido usada no crime.

A motivação do crime seria ciúmes, pois a jovem teria envolvimento com outros homens, apesar de viver com Valney, deixando seu parceiro enfurecido, a ponto de cometer um crime brutal contra uma mulher que estava no meio do mato, dentro do garimpo, sem nenhum socorro.

Jornal Folha do Progresso com RPI noticias

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...