Confirmado primeiro caso de febre chikungunya em Belterra, no PA

Paciente foi atendida no Hospital Municipal de Santarém. Setor de endemias deve reforçar ações preventivas em duas comunidades do município.

Uma mulher foi diagnosticada com febre chikungunya em Belterra, no oeste do Pará, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém (Semsa). Apesar de este ser o primeiro caso registrado no município, a paciente procurou atendimento médico no Hospital Municipal de Santarém.

Segundo o coordenador de campo do setor de endemias de Belterra, Francisco Marques, visitas foram feitas na casa da paciente e da mãe dela, que ficam nas comunidades São Pedro e São Francisco da Volta Grande, respectivamente, localizadas nos quilômetros 51 e 33 da Rodovia Federal BR-163.

Para tentar evitar novos registros, o setor de endemias vai deslocar as equipes de agentes para fazer serviços preventivos e de orientação nas duas localidades. “Na comunidade São Francisco a gente já trabalha em todos os ciclos visitando os domicílios, e a comunidade na qual ela mora tem uma parte rural que não trabalhamos direto, mas vamos intensificar os serviços lá”, contou o coordenador de campo.

Outros casos

A Semsa Santarém também confirmou um caso em Mojuí dos Campos. Mas, segundo a titular da Secretaria de Saúde do município, Adeliane Frota , a pessoa teria viajado de Manaus para a cidade com os sintomas de chikungunya. “A notificação foi feita logo na chegada da paciente há uns dois meses, através da investigação feita pela equipe de endemias com a paciente, que informou que teria vindo de Manaus e que havia sentido os sintomas desde lá”, disse a secretária.

Em Santarém, até o início deste mês apenas 11 casos foram registrados pela Divisão de Vigilância em Saúde (Divisa), mas em menos de 30 dias esse número subiu para 20. Segundo a Divisa, 80% das pessoas infectadas que tiveram os casos confirmados, procuraram o órgão para coleta de material que foi enviado para Belém onde passou por análise e confirmação da doença.

Sintomas

A infecção pelo vírus chikungunya provoca sintomas parecidos com os da dengue, porém mais dolorosos. No idioma africano makonde, o nome chikungunya significa “aqueles que se dobram”, em referência à postura que os pacientes adotam diante das penosas dores articulares que a doença causa.

Entre quatro e oito dias após a picada do mosquito infectado, o paciente apresenta febre repentina acompanhada de dores nas articulações. Outros sintomas, como dor de cabeça, dor muscular, náusea e manchas avermelhadas na pele, fazem com que o quadro seja parecido com o da dengue. A principal diferença são as intensas dores articulares.

Em média, os sintomas duram entre 10 e 15 dias, desaparecendo em seguida. Em alguns casos, porém, as dores articulares podem permanecer por meses e até anos.

Não há um tratamento capaz de curar a infecção, nem vacinas voltadas para preveni-la. O tratamento é paliativo, com uso de antipiréticos e analgésicos para aliviar os sintomas.

