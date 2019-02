Confirmado: Remo e Independente será em Tucuruí

As duas equipes voltarão a se enfrentar em Tucuruí, no próximo sábado (Everaldo Nascimento)

A informação foi divulgada pela Federação Paraense de Futebol

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou uma nova tabela do Campeonato Paraense 2019, confirmando o estádio Mangueirão para os jogos do Clube do Remo, inclusive, para os clássicos contra o Paysandu.

FPF solicita documentos para comprovar obras no Navegantão, em Tucuruí

Outra confirmação diz respeito ao jogo entre Independente e Remo para o estádio Navegantão, em Tucuruí, que será realizado no próximo sábado (9), válido pela terceira rodada do Parazão. A diretoria do Galo Elétrico estava tentando mudar o local da partida, alegando que o estádio de Tucuruí estava em reforma e não podia sediar um jogo desse porte, e numa manobra que visava obter lucros. A intenção era jogar em Belém, no Mangueirão.

No entanto, com a repercussão negativa, a diretoria do Independente recuou da proposta. Quem confirmou a desistência do Galo Elétrico foi o diretor técnico da FPF, Paulo Romano. “Está confirmado o estádio Navengantão para esse jogo”, disse, em contato com a reportagem.

A reportagem tenta localizar o presidente do Independente para comentar o assunto.

1ª RODADA

BRAGANTINO 1X2 PARAGOMINAS 19/01 SAB 16:00 DIOGÃO – BRAGANÇA

CASTANHAL 1X2 INDEPENDENTE 19/01 SAB 19:30 M. PORPINO – CASTANHAL

SÃO RAIMUNDO 1X1 ÁGUIA 20/01 DOM 17:00 COLOSSO DO TAPAJÓS – SANTARÉM

PAYSANDU 4X1 SÃO FRANCISCO 23/01 QUA 20:00 CURUZU – BELÉM

REMO 1X0 TAPAJÓS 03/02 DOM 16:00 MANGUEIRÃO – BELÉM

2ª RODADA

PARAGOMINAS 1X0 CASTANHAL 23/01 QUA 16:00 ARENA VERDE – PARAGOMINAS

TAPAJÓS 1X0 ÁGUIA 23/01 QUA 20:00 COLOSSO DO TAPAJÓS – SANTARÉM

INDEPENDENTE 3X1 SÃO FRANCISCO 26/01 SAB 17:00 NAVEGANTÃO – TUCURUÍ

SÃO RAIMUNDO 0X2 REMO 26/01 SAB 20:00 COLOSSO DO TAPAJÓS – SANTARÉM

PAYSANDU 2X1 BRAGANTINO 27/01 DOM 10:00 CURUZU – BELÉM

3ª RODADA

BRAGANTINO 3X1 SÃO RAIMUNDO 02/02 SAB 15:30 DIOGÃO – BRAGANÇA

ÁGUIA 2X1 PARAGOMINAS 02/02 SAB 19:00 ZINHO OLIVEIRA – MARABÁ

INDEPENDENTE X REMO 09/02 SAB 17:00 NAVEGANTÃO – TUCURUÍ

SÃO FRANCISCO X TAPAJÓS 09/02 SAB 20:00 COLOSSO DO TAPAJÓS – SANTARÉM

CASTANHAL X PAYSANDU 10/02 DOM 16:00

4ª RODADA

CASTANHAL X SÃO RAIMUNDO 05/02 TER 19:30 M. PORPINO – CASTANHAL

BRAGANTINO X TAPAJÓS 06/02 QUA 15:30 DIOGÃO – BRAGANÇA

SÃO FRANCISCO X PARAGOMINAS 12/02 TER 20:00 COLOSSO DO TAPAJÓS – SANTARÉM

ÁGUIA X INDEPENDENTE 16/02 SAB 19:00 ZINHO OLIVEIRA – MARABÁ

REMO X PAYSANDU 17/02 DOM 16:00 MANGUEIRÃO – BELÉM

5ª RODADA

TAPAJÓS X CASTANHAL 14/02 QUI 20:00 COLOSSO DO TAPAJÓS – SANTARÉM

SÃO RAIMUNDO X SÃO FRANCISCO 17/02 DOM 18:00 COLOSSO DO TAPAJÓS – SANTARÉM

INDEPENDENTE X BRAGANTINO 19/02 TER 20:00 NAVEGANTÃO – TUCURUÍ

PAYSANDU X ÁGUIA 20/02 QUA 20:00 CURUZU – BELÉM

PARAGOMINAS X REMO 21/02 QUI 20:00 ARENA VERDE – PARAGOMINAS

6ª RODADA

BRAGANTINO X PAYSANDU 23/02 SAB 15:30 DIOGÃO – BRAGANÇA

ÁGUIA X TAPAJÓS 23/02 SAB 19:00 ZINHO OLIVEIRA – MARABÁ

CASTANHAL X PARAGOMINAS 24/02 DOM 09:30 M. PORPINO – CASTANHAL

REMO X SÃO RAIMUNDO 24/02 DOM 16:00 MANGUEIRÃO – BELÉM

SÃO FRANCISCO X INDEPENDENTE 24/02 DOM 18:00 COLOSSO DO TAPAJÓS – SANTARÉM

7ª RODADA

ÁGUIA X SÃO RAIMUNDO 27/02 QUA 20:00 ZINHO OLIVEIRA – MARABÁ

TAPAJÓS X REMO 07/03 QUI 20:00 COLOSSO DO TAPAJÓS – SANTARÉM

PARAGOMINAS X BRAGANTINO 09/03 SAB 20:00 ARENA VERDE – PARAGOMINAS

INDEPENDENTE X CASTANHAL 10/03 DOM 16:00 NAVEGANTÃO – TUCURUÍ

SÃO FRANCISCO X PAYSANDU 10/03 DOM 18:00 COLOSSO DO TAPAJÓS – SANTARÉM

8ª RODADA

REMO X INDEPENDENTE 16/03 SAB 16:00 MANGUEIRÃO – BELÉM

PARAGOMINAS X ÁGUIA 16/03 SAB 20:00 ARENA VERDE – PARAGOMINAS

TAPAJÓS X SÃO FRANCISCO 16/03 SAB 20:00 COLOSSO DO TAPAJÓS – SANTARÉM

PAYSANDU X CASTANHAL 17/03 DOM 10:00 CURUZU – BELÉM

SÃO RAIMUNDO X BRAGANTINO 17/03 DOM 17:00 COLOSSO DO TAPAJÓS – SANTARÉM

9ª RODADA

INDEPENDENTE X ÁGUIA 19/03 TER 20:00 NAVEGANTÃO – TUCURUÍ

TAPAJÓS X BRAGANTINO 20/03 QUA 20:00 COLOSSO DO TAPAJÓS – SANTARÉM

SÃO RAIMUNDO X CASTANHAL 23/03 SAB 20:00

COLOSSO DO TAPAJÓS – SANTARÉM

PARAGOMINAS X SÃO FRANCISCO 23/03 SAB 20:00 ARENA VERDE – PARAGOMINAS

PAYSANDU X REMO 24/03 DOM 16:00 MANGUEIRÃO – BELÉM

10ª RODADA

BRAGANTINO X INDEPENDENTE 31/03 DOM 16:00 DIOGÃO – BRAGANÇA

CASTANHAL X TAPAJÓS 31/03 DOM 16:00 M. PORPINO – CASTANHAL

ÁGUIA X PAYSANDU 31/03 DOM 16:00 ZINHO OLIVEIRA – MARABÁ

REMO X PARAGOMINAS 31/03 DOM 16:00 MANGUEIRÃO – BELÉM

SÃO FRANCISCO X SÃO RAIMUNDO 31/03 DOM 16:00 COLOSSO DO TAPAJÓS – SANTARÉM

Fonte:Redação Integrada

