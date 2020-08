Confronto na fronteira com a Bolívia deixa 4 homens mortos em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um suposto confronto na fronteira com a Bolívia deixou quatro homens mortos nessa terça-feira (11) na região de Cáceres, a 220 km de Cuiabá. De acordo com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), os suspeitos estavam armados e atiraram contra os policiais ao serem abordados.

