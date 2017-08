Confusão em Alter do Chão termina com prisão de professor da Ufopa

A noite de sexta-feira (19) foi de muito tumulto na Praça da Vila de Alter do Chão. Segundo informações, após ser interpelado por guarnição da Polícia Militar, um homem identificado com pré-nome Pedro, que seria professor da Ufopa, depois de desacatar a ordem dos polícias, foi preso, depois de alguns minutos de muita confusa, que deixou perplexo a população que acompanhava o caso.

