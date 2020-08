Congresso virtual das Testemunhas de Jeová, “Não Perca a Alegria!” supera as expectativas

“Emocionante, superou minhas expectativas!”. Quem tem assistido o programa do congresso global “Não perca a Alegria!” se surpreendeu com a qualidade dos vídeos, entrevistas e discursos.

Pela primeira vez na história, o congresso anual das Testemunhas de Jeová, que é um evento muito aguardado por milhões de pessoas, é realizado apenas pela internet. Durante julho e agosto de 2020, congregações, famílias, e convidados estão assistindo gratuitamente ao programa pelo site jw.org.

“Nossa adoração a Deus é baseada no amor que temos por Ele e por outros, independentemente de onde estamos fisicamente. Mesmo diante de situações estressantes e desesperadoras, o congresso destaca que é possível encontrar razões para alegria”, disse Ricardo Martins, porta-voz regional das Testemunhas de Jeová.

O programa está sendo postado no site em seis partes, cada uma correspondendo a uma sessão da manhã ou da tarde do programa que duraria três dias. Milhões de pessoas viram as primeiras quatro partes do congresso nas semanas anteriores. Nos dias 22 e 29 de agosto, serão postadas as duas últimas sessões.

Um ponto alto do programa será a exibição da segunda e última parte do filme sobre a vida de Neemias – um personagem histórico que ajudou a antiga nação de Israel a encontrar alegria na adoração a Deus.

Algumas congregações combinaram reunir pequenos grupos, por videoconferência, após cada sessão do congresso para conversar sobre o que aprenderam. “De muitas formas nos sentimos mais próximos uns dos outros como família espiritual”, disse Ricardo Martins.

Muitos que não são Testemunhas de Jeová também assistem aos congressos todos os anos. Por exemplo, existem mais de 8,6 milhões de Testemunhas de Jeová no mundo, mas em 2019, mais de 14 milhões de pessoas estiveram presentes nos congressos. Visto que o programa desse ano está sendo on-line, em centenas de idiomas, esperamos que esse seja o congresso das Testemunhas de Jeová mais assistido até hoje.

Os que tiverem interesse em assistir o congresso poderão acessar o programa no site jw.org, na categoria “Vídeos” da aba “Biblioteca”. O programa é totalmente gratuito e não é necessário fazer nenhum cadastro.

Por:Ricardo Martins – Porta-voz regional das Testemunhas de Jeová

