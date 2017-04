Conheça a britânica que foi salva pelo seu vício em ‘selfies’

As fotografias ousadas que a modelo publica no Instagram ajudaram a salvar sua vida

Conheça a mulher que foi salva pelo seu vício por ‘selfies’ – Cloe Jordan, tem 21 anos, vive na cidade inglesa de Wolverhampton e foi o vício que tem por tirar selfies que a salvou quando acabou por descobrir que o sinal que tinha na barriga era sinal de uma grave doença © Instagram

A modelo Cloe Jordan, tem 21 anos, vive na cidade inglesa de Wolverhampton, e é uma viciada declarada do Instagram. Contudo, foi justamente este vício que lhe salvou a vida.

Cloe estava cansada de um sinal que tinha na barriga e que aparecia em todas as fotografias que ela tirava de biquíni. Por conta disso a jovem resolveu ir ao médico removê-lo.

Depois da consulta, Cloe foi diagnosticada por um especialista que confirmou o pior. A jovem tinha um melanoma, uma das formas mais letais de câncer de pele.



No entanto, tudo correu bem e o sinal foi removido, deixando a jovem com uma enorme cicatriz na barriga. “A cicatriz na minha barriga é enorme, pois o sinal já estava com raízes profundas”, revelou Cloe ao jornal britânico The Sun.



Atualmente, Cloe Jordan compartilha a sua história no Instagram para criar algum tipo de consciência nas pessoas que a seguem. “Sei que ao compartilhar a minha história posso fazer com que alguém pare de ir ao sol e para mim isso já valeu a pena”.



Se não fosse pelo vício de parecer sempre ‘perfeita’ no Instagram, Cloe poderia nunca ter ligado o pequeno sinal que tinha na barriga com a grave doença que tinha.

Para conhecer esta jovem e mais sobre da sua história, confira a galeria que acima e veja as fotografias que ela publica na rede social.

