Conheça a cidade do Brasil que parou para receber ‘extraterrestres’

De acordo com Barbosa, os extraterrestres apareceriam exatamente às 5h20 da manhã em um disco voador, que pousaria na Fazenda Nossa Senhora da Conceição, a 10km do centro da cidade. O caso ganhou repercussão na imprensa nacional e internacional. Até mesmo a agência espacial norte-americana, a Nasa, enviou pesquisadores à cidade para estudar o fenômeno.

Em 8 de março de 1980, a cidade de Casimiro de Abreu, no interior do Rio de Janeiro, viveu um dia incomum. Na data, centenas de curiosos e pesquisadores foram ao local à espera da chegada de ‘jupiterianos’, que trariam pessoas abduzidas anos atrás. O anúncio sobre a suposta visita foi feita por um homem chamado Edílcio Barbosa, mais conhecido como “Mensageiro de Júpiter”.

Há 37 anos, município no interior do Rio de Janeiro atraiu curiosos e pesquisadores em busca de ‘jupiterianos’

