Conheça a musa fitness colombiana que conquistou as redes sociais

Dentro do mundo fitness, as modelos brasileiras com certeza possuem um lugar de destaque mundial. Mas uma musa de um país vizinho vem chamando a atenção nas redes sociais e reunindo fãs em todo mundo.

Ela é Sonia Isaza, colombiana da cidade de Pereira. Com mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, ela é conhecida pelas curvas perfeitas e pelo abdômen definido. Ela também posta diversos vídeos com rotinas de treino nas redes sociais.

Veja algumas fotos da musa sul-americana.



Fonte: DOL.

