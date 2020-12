Conheça o Guia Medieval, projeto gratuito da USP sobre a Idade Média

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Dessa forma, o candidato tem acesso a conteúdos mais abrangentes e poderá ampliar os seus conhecimentos sobre este importante período histórico. Outra forma de ficar por dentro das principais disciplinas cobradas no vestibular é acessar o Guia Enem e estudar com conteúdos de qualidade.

A Idade Média costuma ser um tema recorrente nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) e em outros vestibulares. Por isso, os estudantes que se preparam para os diferentes exames podem utilizar o Guia Medieval como fonte de pesquisa em seus estudos.

A organização do projeto pretende disponibilizar todo o conteúdo produzido no Brasil sobre a Idade Média até o fim de 2021. Os conteúdos são músicas, obras de arte, podcasts , vídeo-aulas, imagens, dentre outros.

A plataforma também permite navegar pela linha do tempo pelas categorias economia, filosofia, cultura e política. Com estas funções, o Guia busca popularizar essas pesquisas, que costumam ficar restritas às bibliotecas.

O Guia funciona como qualquer outro mecanismo de pesquisa. O usuário pode fazer perguntas, encontrar resultados, viajar pela linha do tempo, pelo mapa e categorias. É possível realizar buscas por um tema ou pelo mapa. A pesquisa por referências geográficas permite melhorar a compreensão sobre a influência de uma região ou como um acontecimento pode estar interligado com outro.

