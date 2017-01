Conheça os países que possuem os passaportes mais poderosos do mundo

O site Passport Index classifica os países mais poderosos e os que são menos aceitos, segundo o site UOL. O ranking é feito com base no número de nações que aceitam residentes sem a necessidade de um visto prévio para turismo. Confira o ranking de 2017, segundo o site.

Alguns passaportes são mais poderosos do que outros, o que quer dizer que são aceitos em mais países sem a necessidade prévia de visto. O passaporte brasileiro, por exemplo, são aceitos em 143 países, ocupando a 14ª posição, o que torna a viagem bem mais barata para certos países, uma vez que não é preciso gastar para tirar autorizações de entrada prévias. Na América do Sul, o país está em primeiro lugar. Já o do Afeganistão, por exemplo, só é aceito em 23 países.

