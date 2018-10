Conheça quem são os eleitos para deputado estadual e federal no Pará

A eleição deste domingo (7) além de escolher governador e senadores, também escolheu novos políticos para os cargos de deputado federal e estadual. Até o momento, com 100 % das urnas apuradas, veja o resultado;



Confira abaixo a lista dos eleitos (em negrito os reeleitos):

Dr. Daniel (PSDB) – 113.588 votos

Cilene Couto (PSDB) – 93.614 votos

Chamonzinho (MDB) – 63.722 votos

Gustavo Sefer (PSD)- 61.301 votos

Dirceu Ten Caten (PT) – 59.600 votos

Eliel Faustino (DEM) – 47.183 votos

Raimundo Santos (PATRI) – 46.779 votos

Hilton Aguiar (DEM) – 44.939 votos

Eraldo Pimenta (MDB) – 43.605 votos

Martinho Carmona (MDB) – 43.296 votos

Ana Cunha (PSDB) – 41.610 votos

Victor Dias (PSDB) – 36.706 votos

Iran Lima (MDB) – 39.585 votos

Luth Rebelo (PSDB) – 36.761 votos

Delegado Toni Cunha (PTB) – 33.498 votos

Angelo Ferrari (PTB) – 31.609 votos

Delegado Nilton Neves (PSL) – 29.151 votos

Fábio Figueiras (PSB) – 29.077 votos

Igor Normando (PHS) – 25.443 votos

Dr. Jaques (PSC) – 25.022 votos

Professora Nilse (PRB) – 18.391 votos

Delegado Caveira (PP) – 16.325 votos

Dr. Galileu (PSC) – 14.551 votos

Brancos/Nulos – 8,69%

Abstenção -19,95%

Confira abaixo a lista dos eleitos (em negrito os reeleitos):

Edmilson Rodrigues (PSOL) – 184.042 votos

Elcione (MDB) – 165.202 votos

Priante (MDB) – 154.647 votos

Júnior Ferrari (PSD) – 146.678 votos

Celso Sabino (PSDB) – 146.288 votos

Delegado Éder Mauro (PSD) – 145.653 votos

Beto Faro (PT) – 143.822 votos

Cássio Andrade (PSB) – 130.768 votos

Hélio Leite (DEM) – 102.554 votos

Joaquim Passarinho (PSD) – 95.582 votos

Brancos/Nulos – 10,09%

Abstenção – 19,95%

Por:Jornal Folha do Progresso

