Conhecido como ‘Maníaco da BR’, homem é condenado a 25 anos de prisão

Foi condenado a 25 anos de reclusão e 144 dias de multa pelo crime de estupro de uma adolescente o réu Gilberto Egues da Costa, que ficou conhecido como “Maníaco da BR”. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará, por meio da promotora Mônica Rei Freire da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, em maio deste ano.

A sentença condenatória foi divulgada semana passada.

A adolescente em questão não foi a única vítima. O Ministério Público pediu a condenação de Gilberto pelo estupro de outra jovem, ocorrida em situação semelhante a da primeira, nas imediações da BR-316 e após ameaça. O MP solicitou a condenação do réu e aguarda o resultado da sentença.

CRIME

De acordo com a denúncia, Gilberto Egues da Costa usava sempre a mesma tática para atrair suas vítimas. Com uma arma ele as obrigava a subir na parte da frente de sua bicicleta e as levava para um lugar ermo onde praticava o estupro. O crime acontecia nas imediações da BR-316.

