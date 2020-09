Conhecido como ‘Maníaco do Terçado’, homem que decepou as mãos da ex-esposa é preso

(Foto:Reprodução) – Caso foi em janeiro, e o “Maníaco do Terçado” seguia foragido desde então

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (22), a Polícia Civil do Pará cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Fábio Junior Telles, conhecido como o “Maníaco do Terçado” em Igarapé-Miri, no nordeste paraense. Ele era procurado por um tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira em janeiro de 2020, quando durante uma briga, ele desferiu vários golpes de terçado na vítima. Para se defender, a mulher levantou os braços e teve as mãos decepadas.

Desde o dia do crime, Fábio estava foragido e era procurado pelas autoridades com afinco, devido à brutalidade do ataque e a grande repercussão do caso. A Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Barcarena era a unidade responsável pelas buscas do foragido.

Nesta terça, após meses de investigação, as equipes da superintendência da Polícia Civil no Baixo Tocantins, sob comando da delegada Renata Gurgel, encontraram o criminoso em uma localidade na zona rural de Igarapé-Miri. Após a prisão ele foi conduzido a delegacia e está a disposição da Justiça.

