Conmebol confirma título da Sul-americana para a Chapecoense

“Para a Conmebol, não há maior mostra do ‘espírito de paz, compreensão e jogo limpo’, que é o objetivo da nossa instituição, do que a solidariedade, consideração e respeito exibidos pelo Clube Atlético Nacional a seus irmãos da Chapecoense”, disse a Conmebol.

O Atlético Nacional, que prestou diversas homenagens às vítimas do acidente aéreo, terá direito às premiações cabíveis ao vice-campeão da Copa Sul-Americana. O time colombiano ainda ganhará uma bonificação de 1 milhão de dólares por conta do prêmio de Fair Play.

A Chapecoense também está com a sua presença assegurada na Recopa Sul-Americana, o que renderá mais 1 milhão de dólares (R$ 3,43 milhões) aos seus cofres. No torneio, a equipe terá pela frente justamente o Atlético Nacional, campeão da Libertadores 2016.

“No dia 30 de novembro, a Confederação Sul-Americana de Futebol recebeu uma carta do Clube Atlético Nacional, dirigida ao senhor Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, pedindo para a entidade ‘entregar o título da Copa Sul-Americana à Associação Chapecoense de futebol como um prêmio de honra à grande perda e como uma homenagem póstuma às vítimas do fatal acidente que enluta nosso esporte’”, diz uma nota publicada pela entidade.

A Conmebol confirmou nesta segunda-feira (5) a entrega do título de campeão da Copa Sul-Americana de 2016 à Chapecoense. O time catarinense foi impedido de jogar a final do torneio após o avião em que a sua delegação viajava ter sofrido um acidentena Colômbia, vitimando 71 pessoas – entre elas 19 jogadores e toda a comissão técnica.

