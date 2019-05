Conmebol sorteia confrontos da Libertadores; Palmeiras, Cruzeiro e Athletico enfrentam argentinos

Por:Gazeta Esportiva (foto: Daniel Augusto Júnior/assessoria) – Com um sorteio realizado em sua sede, a Conmebol definiu os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana na noite desta segunda-feira. O colombiano Juan Fernando Quintero, do River Plate, e o paraguaio Roque Santa Cruz, do Olímpia, participaram do evento que determinou os adversários dos seis brasileiros ainda no torneio.

O sorteio colocou o Godoy Cruz, da Argentina, como rival do Palmeiras na próxima fase da Copa Libertadores. Dono da melhor campanha da etapa classificatória, o time alviverde decide em casa até as semifinais, uma vez que a decisão será disputada em jogo único na cidade de Santiago do Chile.

Os dois principais times da Argentina, finalistas da última edição do torneio continental, terão adversários brasileiros. O Cruzeiro enfrenta o River Plate, atual campeão. Já o Athetico-PR duela com o Boca Juniors, reeditando confronto da primeira fase.

O Flamengo, por sua vez, briga por uma vaga nas quartas de final contra o Emelec, do Equador. Em uma partida entre dois campeões continentais, o Internacional pega o tradicional Nacional, do Uruguai. Para completar, o Grêmio pega o Libertad, do Paraguai.

