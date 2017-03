Conor diz que vai ‘chocar o mundo’ ao derrotar Floyd Mayweather

O discurso foi feito no icônico Madison Square Garden

O ‘falastrão’ Conos McGregor fez mais uma declaração polêmica sobre o possível confronto contra o campeão de boxe Floyd Mayweather. O discurso foi feito no icônico Madison Square Garden, enquanto acompanhava o boxeador irlandês Mick Conlan no dia de São Patrício, santo padroeiro da Irlanda.

“Ninguém nesse mundo do boxe sabe o que está por vir. Acredite em mim. Quando eu entrar ali, vou chocar o mundo. Pode acreditar. Olhe nos meus olhos. Vinte e oito anos de idade, mais confiante do que nunca. Longo, boa distância, perigoso com cada mão. Acredite em mim, vou parar o Floyd e vocês todos vão engolir suas próprias palavras. O mundo inteiro vai engolir suas próprias palavras. Nós estamos muito próximos (de fechar o duelo), vocês vão ouvir em breve. Vou sair daqui e sim, eu vou lutar boxe”, declarou o campeão peso-leve do UFC.

Segundo informações do Combate, McGregor tem audiência marcada na próxima quarta-feira, em Las Vegas, para rediscutir a punição recebida pelo órgão após se envolver em uma ‘guerra de garrafas’, na coletiva de imprensa pré-UFC 202.

Fonte: Notícias ao minuto.

