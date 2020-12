Conselheira Mara Lúcia é eleita presidente do TCMPA

A conselheira irá presidir o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) no biênio 2021-2022.

A conselheira Mara Lúcia foi eleita, por unanimidade, para presidir o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) no biênio 2021-2022. A eleição ocorreu nesta quarta-feira (02), após a 35ª sessão de julgamento da Corte de Contas, com transmissão ao vivo pelos veículos oficiais de comunicação do TCMPA, como YouTube, Facebook, Twitter, Web Rádio e portal institucional.

O conselheiro Antonio José Guimarães foi eleito vice-presidente e o conselheiro Sérgio Leão, corregedor.

Mara Lúcia agradeceu a Deus e, em seguida, a seus pares pela confiança nela depositada para presidir a Corte de Contas a partir de janeiro de 2021. Disse que fará uma gestão compartilhada e que conta com a competência e experiência de todos os conselheiros e servidores para dar continuidade ao bom trabalho que vem sendo realizado, avançando ainda mais em busca de ampliar a efetividade das ações do Tribunal, em benefício da gestão pública e da sociedade.

A presidente eleita falou ainda que dará continuidade à implementação do programa “TCM 180 Graus”, que tem possibilitado um trabalho mais efetivo e preventivo, diminuindo irregularidades na gestão pública municipal.

Ela disse sentir-se honrada pelo fato de que sua eleição à presidência do Tribunal tenha ocorrido na sede do Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará (MPCM-PA), onde atuou como procuradora durantes anos, até ser conduzida ao cargo de conselheira do TCMPA. Mara Lúcia fez um agradecimento especial às procuradoras de Contas dos Municípios, Regina Cunha, Maria Inês Gueiros e Elisabeth Salame, pelo permanente apoio.

O vice-presidente eleito, conselheiro Antonio José, disse que não medirá esforços para que a gestão da nova diretoria seja bem sucedida, especialmente no que diz respeito à Escola de Contas Públicas “Conselheiro Iravaldyr Rocha”, uma vez que, na condição de vice-presidente, assumirá a direção geral desse departamento pedagógico do TCMPA. Destacou que espera receber ajuda de todos para fazer um trabalho à altura do que vem sendo realizado.

UNIÃO

O conselheiro Sérgio Leão, que a partir do ano que vem será corregedor do TCMPA, ressaltou que a eleição da nova diretoria representa a união dos conselheiros em torno de um objetivo maior: melhorar a gestão do Tribunal em busca do reconhecimento positivo da sociedade em relação ao trabalho realizado pela Corte de Contas. Ele observou que o plano de trabalho de sua gestão foi alterado pela pandemia do novo coronavírus, mas disse que o Tribunal não parou e até aumentou sua produção através do teletrabalho.

Sérgio Leão também conclamou todos a trabalharem em conjunto, pois a união fortalece o Tribunal. Citou que prova disso é o programa “TCM 180 Graus”, que deve passar por aperfeiçoamento permanente. Ele desejou sucesso à conselheira Mara e ao conselheiro Antonio José em suas novas missões e disse estar à disposição para colaborar e apoiar no que for preciso.

VOTAÇÃO

O processo de votação foi conduzido pelo conselheiro presidente Sérgio Leão, com o apoio da Secretaria Geral e do MPCM-PA. Primeiro houve a eleição para presidente, com a distribuição e recolhimento das cédulas entre os conselheiros, seguindo-se o mesmo ritual na votação para vice-presidente e corregedor.

Votaram os conselheiros Sérgio Leão, José Carlos Araújo, Mara Lúcia, Daniel Lavareda, Antonio José Guimarães, Cezar Colares e Sérgio Dantas. A apuração dos votos foi contabilizada pela procuradora chefe de Contas dos Municípios do Pará, Regina Cunha.

A procuradora Geral Regina Franco Cunha, conselheiro substituto Sérgio Dantas e os conselheiros Daniel Lavareda e Cezar Colares usaram da palavra para parabenizar os novos dirigentes Mara Lúcia, Antonio José e Sérgio Leão. Parabenizaram também a atual direção do Tribunal pelo trabalho que vem sendo realizado.

Ao final da sessão, a conselheira Mara Lúcia foi homenageada com um buquê de flores, entregue pelo conselheiro presidente Sérgio Leão. Os novos dirigentes também cederam entrevista ao vivo veiculada nos canais oficiais do TCMPA, como YouTube, Web Rádio, portal institucional e mídias sociais.

