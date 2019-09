Conselheiro tutelar é assassinado a tiros em Rio Maria, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foram acionados para a remoção do corpo. Por G1 PA — Belém 19/09/2019 22h32

O crime ocorreu por volta das 18h45 na rua 13, no centro da cidade. A Polícia foi até o local e iniciou as investigações.

O conselheiro tutelar de Rio Maria, sul do Pará, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (19). Gutemberg Santana foi alvejado diversas vezes e morreu no local do crime, segundo a Polícia Civil.

O autor do crime estava em uma motocicleta e chegou até a residência da vítima, que estava acompanhada de um amigo, segundo a Polícia. Conselheiro tutelar é morto a tiros em Rio Maria, no Pará. — Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

