Conselheiros tutelares de Novo Progresso serão escolhidos neste domingo (6)

Eleições ocorrem de forma unificada em todo o País

As eleições unificadas para a escolha dos conselheiros tutelares, que exercerão o cargo pelos próximos quatro anos, será amanhã (6), em todo o País. Em Novo Progresso 11 inscritos estão aptos a participar do processo de eleição do Conselho Tutelar, outros tiveram suas inscrições indeferidas pela Comissão Especial Eleitoral. Os indeferidos devido ao descumprimento de requisitos exigidos no Edital do Conselho Tutelar.

Os eleitos tem o compromisso de zelarem pelos direitos das crianças e adolescentes de suas comunidades. A remuneração mensal dos conselheiros, em Novo Progresso é de um salário minímo.

Conselho Tutelar é um órgão municipal criado junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e instituído pela Lei 8.069, do dia 13 de julho de 1990. Os conselheiros têm como obrigação identificar casos de violações e desrespeitos, e encaminhar as vítimas aos atendimentos adequados.

Votação

Em Novo Progresso a votação acontece na Escola Tancredo Neves, outros municípios podem acessar o o site do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. O TRE/PA informa que serão emprestadas urnas eletrônicas para as eleições, e urnas de lona para os municípios que fizeram a solicitação, mas que “todo o processo é conduzido pelos Conselhos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente, com o acompanhamento do Ministério Público Estadual”.

Veja a lista dos inscritos deferidos com o respectivo numero de votação , abaixo;

Candidatos:

01 – Ceiça Pantoja

07 – Edinê Gonçalves

10 – Jorzian Oliveira

11 – Aline Almeida

12 – Carla Naudiane

15 – Viviane Vieira

22 – Professora Dina

23 – José Wilson

28 – Luziane Sousa

33 – Romário Cortez

77 – Missionária Dinah

