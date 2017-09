Herlan Cardoso é novo presidente do Conselho Municipal de Saúde de Novo Progresso

Representantes da saúde se reuniram em assembléia para realizar eleição e eleger o novo Conselho municipal de Saúde nesta sexta-feira(22) em Novo Progresso.

A eleição aconteceu na manhã desta sexta-feira (21) na sede do Conselho na rua Tupy nº 671 no bairro Jardim Planalto em Novo Progresso.

A eleição ocorreu de forma tranqüila e com grande participação de representantes de classes e servidores, que tiraram um tempo para exercer a cidadania. Duas pessoas se candidataram para presidir o conselho; Luiz da Silva e Herlan Cardoso. A mesa coletora foi composta por mesário, que fiscalizaram a votação.

Para escolha do presidente coube aos 12 delegados do Conselho votarem, onde foi eleito com nove (9) votos “Herlan Cardoso”, Fininho obteve três votos e ficou com a vice-presidência.

O novo Conselho Municípal de Saúde foi eleito para um mandato de dois anos.

Novo Conselho Municipal de Saúde de Novo Progresso-PA

*Presidente:Erlan Cardoso (Sintraf)

*Vice presidente: Luiz da Silva (Fininho da Edemias)

*Primeiro secretário: Lucia do instituto renascer

* Segundo secretário: Cristian da CASAI

* Secretária: Lucia Teresinha kunkel



