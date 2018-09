Conselho Tutelar polícia Civil e Militar dão inicio “AÇÃO PROTEJA” em Novo Progresso

CONSELHO TUTELAR REALIZA AÇÃO PROTEJA

(Foto:Divulgação)- Em parceria com as polícias Civil e Militar, o Conselho Tutelar de Novo Progresso iniciou neste fim de semana a primeira Etapa da AÇÃO PROTEJA, que tem como objetivo Proteger crianças e adolescentes que se encontrarem em situação de risco dentro de estabelecimentos como bares, casas noturnas , festas e shows.

• O Conselheiro Tutelar Moacélio explica que é de responsabilidade dos pais e donos de estabelecimentos e eventos controlar a entrada de crianças e adolescentes nos locais afins. Que já existe Portaria Judicial no município desde o ano de 2004, especificando horários e idades e como se dá a entrada de crianças e adolescentes nos estabelecimentos. Muito importante a sociedade e as famílias saberem que crianças até 11 anos de idade, não podem permanecer em ambientes em que há uso de bebidas alcoólicas, ou seja “muita bebedeira”, danças streepteese e som alto, pois é um ambiente que irá afetar o desenvolvimento dos infantes, e ainda reafirma que todos são responsáveis para proteger, principalmente os pais ou responsáveis e donos dos estabelecimentos ou eventos.

• Adolescentes acima de 12 anos até os 15 anos de idade só podem entrar acompanhados de seus responsáveis legais comprovando por documento. Adolescentes de 16 e 17 anos de idade podem entrar desacompanhados, desde que tenham uma autorização por escrito dos pais ou responsáveis autenticada em cartório.

• E em hipótese alguma adolescentes devem fazer o uso de bebidas alcoólicas, ou seja, ninguém pode vender ou fornecer, conforme Lei Federal.

• Isso vale para festas dançantes, shows , e outros eventos afins.

BALANÇO DA AÇÃO

Ainda Segundo o Conselheiro Tutelar Moacélio, na primeira Etapa da AÇÃO PROTEJA que foi realizada no sábado a noite e domingo,foram encontrados em dois estabelecimentos adolescentes ingerindo bebida alcoólica e os pais e donos de estabelecimentos irão responder por seus atos.

• Em um outro estabelecimento , foram encontrados vários adolescentes sem a companhia de seus responsáveis legais e foram retirados pela Polícia Civil e mandados para suas casas, pois os proprietários não estavam exigindo autorização e nem verificando documento de identificação.

• Em outro estabelecimento sendo um ambiente que havia muita bebedeira foram encontradas várias crianças até mesmo de colo, no qual foi solicitado que os pais se retirassem com os infantes para que a festa continuasse.

• Nos demais estabelecimentos visitados onde não foram encontradas irregularidades, os proprietários foram novamente orientados sobre as normas legais.

Importante lembrar que o objetivo da AÇÃO PROTEJA, não é trazer nenhum prejuízo ou reprimir nenhum estabelecimento, mas sim mostrar e conscientizar que todos são responsáveis para proteger nossas crianças e adolescentes.