Construções perto da rede elétrica aumentam risco de acidentes no PA

Erro recorrente No bairro da Pedreira, em Belém, a reportagem da TV Liberal encontrou mais de cinco postes dentre da área de imóveis particulares, com emaranhados de fios perto da fachada. “Dá medo, mas a gente não pode fazer nada. Só a rede Celpa pode ver isso”, disse Dilson Gomes, morador da área.

Na travessa Perebebuí, no bairro da Sacramenta, o segundo andar de uma casa foi construído em volta de fios de alta tenção – a rede elétrica atravessa o imóvel. Em outra casa do mesmo trecho a fiação passa pela varanda de uma casa, e é usada como varal para secar roupas. As duas casas são da mesma família, e a proprietária não quis gravar entrevista, se limitando a informar que a Celpa e a empresa de telefonia foram comunicadas da obra, executada há pelo menos dois anos.

