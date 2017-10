Construído às margens da rodovia BR-163, frigorífico milionário está abandonado

Erguido em Castelo de Sonhos, o frigorífico modelo seria inaugurado em 2008, com capacidade entre 1000/ 1500 cabeças dia, nunca chegou a funcionar.

Onze anos se passaram desde que as primeiras pilastras começaram a ser construída e os primeiros tijolos foram unidos para construir o Frigorífico o 1º na região sudoeste do estado do Pará , localizado as margens da Rodovia 163 próximo ao distrito de Castelo de Sonhos (Altamira PA ), o frigorífico recebeu nome de Guaporé .

Com promessa de funcionar em 2008/2009 nunca saiu da pintura, segundo informações coletadas pelo Jornal Folha do Progresso o Grupo JBS comprou o projeto do idealizador e impediu o funcionamento da unidade.

Com promessa de abater inicialmente 500/1000 cabeças de bovinos dia e gerar 600 empregos a obra milionária nunca funcionou.

Na época, o empreendimento foi anunciado como esperança para alavancar a projeção da pecuária na região e gerar empregos e renda. De lá para cá, outro frigorífico se instalou na região e por deficiência na estrutura da obra teve que parar de funcionar, hoje esta sendo totalmente reformado e reestruturado no Município de Novo Progressos e deve de abrir as portas nos próximos dias. Este em Castelo de Sonhos nunca funcionou!

A região cresceu desenvolveu e expandiu a pecuária , se tornou líder em criação de bovinos na região, com as mesmas dificuldade em comercializar a produção , os pecuarista investiram no setor transportando para outros estados – o Mato Grosso é o principal, no entanto, desde 2008 o empreendimento permanece abandonado.

O sonho de ver a região desenvolvida com geração de renda emprego oriundos da pecuária ficou mais distante , a obra parecia um cartão postal para quem por ela passavam, os olhos se enchiam por si de alegria, muitos ficaram na expectativa de trabalhar neste empreendimento que aos poucos foi se acabando, hoje a obra é típica de um Elefante Branco, com muito dinheiro jogado ao tempo, tirando de trabalhadores a oportunidade de viver na região.

A obra, que começou em 2006, já havia sido concluída antes de chegar a 2008, quando finalmente as coisas caminhavam para a inauguração.

Ai vem a onda Friboi administrada pelo grupo JBS, segundo informação o frigorífico foi adquirido pelo grupo para impedir que ele funcionasse, o plano deles é os frigoríficos adquiridos no estado do Mato Grosso, na cidade de Matupá.

Para muitos que conhecem a obra desde o inicio fica a expectativa que ainda um dia funcione, mas, o real motivo para que o local fosse abandonado nunca ficou claro. “Nunca entendi como fizeram o mais difícil, que foi erguer esse prédio, colocar quase tudo aquilo, e quando faltavam os acabamentos, sumiram”, disse o trabalhador (ajudou construir), hoje mora em uma casa no setor industrial II em Novo Progresso. “Eu já pensei em sair, conseguir um emprego fora desta região, mas escolhi ficar porque tenho esperança que ainda vai funcionar eles me prometeram emprego dentro do frigorífico isto é um sonho, contou.

A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa da JBS no Mato Grosso para obter informações sobre a obra abandonada, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

um Vídeo foi postado nas redes sociais como Elefante Branco da JBS no Pará.

