Consumo de energia cai 0,6% em julho no Brasil, mostra relatório O consumo de eletricidade no sistema interligado do Brasil em julho teve queda de 0,6% ante mesmo mês do ano passado, ainda sob impactos de medidas de isolamento social adotadas para conter a disseminação do coronavírus, disse a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) nesta segunda-feira (10).

“As quedas, no entanto, são muito menos expressivas do que as verificadas nos meses de maior isolamento. Para se ter uma ideia, em abril, a retração chegou a cerca de 13%”, destacou em nota a CCEE.

Os clientes supridos por distribuidoras de energia, principalmente residenciais, no mercado regulado, tiveram redução de 1,8% no consumo em julho, segundo os dados.

No mercado livre de eletricidade, onde empresas e indústrias com maior demanda negociam contratos diretamente com geradores e comercializadoras de energia, o consumo cresceu 1,8%, influenciado principalmente pela maior migração de empresas para esse mercado, disse a CCEE.

Se desconsiderado esse impacto das migrações, no entanto, o consumo no mercado livre também teria apresentado retração na comparação anual, de 2,7%.

Ainda segundo a CCEE, a geração de energia no Brasil registrou crescimento de 0,3% em julho, no primeiro aumento na comparação anual desde novembro do ano passado.

“Embora a alta ainda seja modesta, pode ser considerada como parte dos sinais de um início de retomada da economia”, disse a CCEE.

Por:Reuters

