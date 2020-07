Conta de energia em dia: Equatorial Pará lança campanha para negociação de dívidas

Somente no mês de julho, os clientes terão condições especiais para quitar débitos do período da pandemia



A Equatorial Energia Pará iniciou nesta segunda-feira (06), uma campanha que oferece condições especiais de pagamento aos clientes paraenses. É o “Mês da negociação Equatorial”. Na campanha, o mês de julho foi escolhido para levar condições especiais, seja para quitar dívidas à vista ou parcelada, aos consumidores que estão com dificuldades para manter as contas de energia em dia. As regras de negociação são válidas até o dia 31 de julho para os consumidores das classes de residencial, rural, comercial e industrial.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Haroldo Nobre, destaca que essas novas facilidades para pagamentos visam favorecer o cliente que sofreu com os impactos econômicos, em decorrência do período da pandemia e acabou acumulando as contas de energia. “É uma oportunidade única que a empresa está oferecendo com o objetivo de contribuir para que o cliente volte a manter suas faturas em dia”, reforçou o gerente.

Durante o período da campanha, os clientes poderão pagar à vista ou parcelar em até 6 vezes, os débitos acumulados de março a junho, com isenção de juros, multas, correção monetária, entre outras facilidades. Para as dívidas oriundas antes de março, a Equatorial Pará também oferece outras condições, que variam de acordo com o perfil de cada cliente e sua capacidade de pagamento. Em caso de parcelamento, o cliente poderá ter opção de dar entrada, que pode variar de 15% a 50% do valor do débito, a depender do total da dívida e do tipo da negociação que o cliente escolher.

NEGOCIAÇÃO POR TELEFONE

Ainda observando as necessidades de prevenção ao novo coronavírus, a Equatorial Pará disponibiliza, também, a partir desta segunda-feira (06), um número de telefone exclusivo e gratuito para negociação de débitos. É o 0800 091 1051, que passa a funcionar somente para realizar esse tipo de serviço. As chamadas podem ser feitas de um celular, com ligação gratuita, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 14h, aos sábados.

Como uma forma de facilitar ainda mais para os clientes, a Equatorial Pará também disponibilizará agentes negociadores que irão até o cliente realizar a negociação dos débitos. O atendimento porta a porta seguirá todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde em relação ao distanciamento com o cliente, com o uso de máscara, álcool em gel e higienização das mãos e de todos os equipamentos e utensílios utilizados durante o atendimento.

ENERGIA EM DIA

Aos clientes residenciais que optarem por qualquer uma das facilidades de negociação e pagamento das faturas em atraso, a Equatorial Pará ainda oferece mais vantagens com a promoção Energia em Dia. No próximo dia 31 acontece o primeiro sorteio da Campanha Energia Em Dia, que vai sortear mensalmente um ano de supermercado no valor de R$ 500,00 e um ano de bônus de R$ 250,00 para pagar a conta de luz. Além disso, na premiação final será sorteado um carro zero km no valor de R$ 37 mil.

A Equatorial Pará ainda irá realizar três sorteios extras de R$ 12 mil, que serão destinados para eficientização de 15 residências, realizando a troca de equipamentos antigos e de alto consumo por outros novos e mais econômicos. Este valor também será utilizado para aquisição de um sistema de geração de energia fotovoltaica e para custear pequenas reformas como pintura, instalação e fiação elétrica ou outros reparos necessários no domicílio, que possam resultar em redução do consumo. No total, serão distribuídos 64 prêmios equivalentes a mais de R$ 400 mil.

Para participar da campanha o cliente deve estar em dia com a Equatorial Pará e se cadastrar no site https://energiaemdia. equatorialenergia.com.br/

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Fonte:Ascom Equatorial Pará/Com Foto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

