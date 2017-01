Contas de água têm vencimentos alterados em Santarém

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que está fazendo ajustes no calendário de faturamento dos usuários do município de Santarém. O objetivo é otimizar os serviços de leitura e entrega de contas. Dessa forma, a partir do faturamento da referência Janeiro/2017, os vencimentos das faturas foram alterados.

A Cosanpa ratifica que nenhum cliente será prejudicado com esta mudança, considerando que os vencimentos das faturas foram todos postergados, não ocorrendo em nenhum caso antecipação de vencimento.

Confira os antigos e os novos vencimentos, conforme tabela abaixo:

Grupo Antigo Grupo Atual Vencimento Antigo Vencimento Atual

300 650 qua 01/02/17 qui 02/02/17

300 651 qua 01/02/17 sex 03/02/17

300 652 qua, 01/02/17 seg 06/02/17

300 653 qua 01/02/17 ter 07/02/17

300 654 qua 01/02/17 qua, 08/02/17

300 655 qua 01/02/17 qui, 09/02/17

300 656 qua 01/02/17 sex 10/02/17

301 657 qui 02/02/17 seg 13/02/17

301 658 qui 02/02/17 ter 14/02/17

301 659 qui 02/02/17 qua 15/02/17

301 660 qui, 02/02/17 qui 16/02/17

301 661 qui 02/02/17 sex 17/02/17

301 662 qui 02/02/17 seg 20/02/17

301 663 qui 02/02/17 ter 21/02/17

301 664 qui 02/02/17 qua 22/02/17

302 665 sex 03/02/17 qui 23/02/17

302 666 sex 03/02/17 sex 24/02/17

302 667 sex 03/02/17 sex 24/02/17

302 668 sex 03/02/17 sex 24/02/17

300 669 sex 03/02/17 sex 24/02/17

302 670 sex 03/02/17 sex 24/02/17

Fonte: RG 15/O Impacto e Andrea Cunha/Agência Pará

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...