Contas de Wladimir Costa são rejeitadas pelo TRE/PA

Julgamento analisou gastos da campanha do ex-parlamentar ao Senado em 2018- (Foto:Akira Onuma / O Liberal)

Em sessão realizada nesta terça-feira, 15, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) rejeitou as contas do ex-deputado federal Wladimir Costa, do Solidariedade. O julgamento, que teve como relator o juiz Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, analisou os gastos da campanha do ex-parlamentar ao Senado Federal nas eleições de 2018. Por unanimidade, o plenário determinou que Costa devolva R$ 60 mil ao Tesouro Nacional.

O magistrado Amílcar Bezerra, antes de emitir seu voto pela rejeição das contas, destacou que foi dado a Wladimir Costa dez dias a mais de prazo complementar para que fossem declaradas informações sobre as sobras financeiras de campanha. A determinação, no entanto, não foi cumprida.

O advogado do político, Marcos Antônio de Souza, declarou que a defesa aguardará a publicação da decisão da Justiça em acórdão para se manifestar, o que poderá ser feito via imprensa. Sobre o descumprimento do prazo, no entanto, o advogado afirmou que o ex-deputado não é culpado. “Houve erro de uma instituição financeira no momento em que fechamos a conta da campanha, por isso as sobras não foram apresentadas. Mas tudo isso será explicado oportunamente após a publicação da decisão”, anunciou.

Em 2017, Wladimir Costa foi condenado por unanimidade, também pelo TRE-PA, por abuso de poder econômico e gastos ilícitos na campanha eleitoral de 2014. Na ocasião, ele recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Em 2016, ele já havia sido condenado a perda de mandato pelo Tribunal. A Corte julgou a arrecadação e gastos ilícitos na campanha eleitoral do deputado. Wladimir Costa declarou que gastou R$ 642.457,48 durante sua campanha à Câmara Federal, mas segundo o Ministério Público do Pará (MPPA), o candidato deixou de declarar R$ 149.950 em despesas de material gráfico, além de mais de R$ 100 mil em despesas efetuadas entre julho e setembro do ano eleitoral de 2014, que não constam na prestação de contas. O deputado também recorreu da decisão.

Wladimir Afonso da Costa Rabelo, mais conhecido como Wlad, exerceu quatro mandatos de deputado federal pelo Pará, sendo o último conquistado através da quota partidária.

Fonte:Abílio Dantas/ORM

15.10.19 15h17

