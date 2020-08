Continuam buscas a adolescente de 13 anos que desapareceu após naufrágio no Rio Amazonas, em Óbidos

Cristiano da Silva Santana estava em uma ‘rabeta’ minutos antes de desaparecer no Rio Amazonas, em Óbidos — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Três pessoas estavam em uma canoa motorizada (rabeta) quando o naufrágio aconteceu na tarde de domingo (2).

As operações de busca ao adolescente que desapareceu após um naufrágio no Rio Amazonas, em Óbidos, no oeste do Pará, continuam nesta segunda-feira (3). O caso aconteceu no fim da tarde de domingo (2), por volta das 17h, em frente à cidade, no trecho conhecido como estreito de Óbidos.

A vítima foi identificada como Cristiano da Silva Santana. Ele estava com outra pessoa em uma canoa motorizada conhecida como “rabeta”, quando realizaram uma manobra para buscar uma terceira pessoa que estava em uma embarcação de grande porte.



Imagem registrou embarcação em meio a agitação do Rio Amazonas, minutos antes do naufrágio — Foto: Reprodução

No momento, o rio estava agitado e ventava muito. Começou a entrar água na canoa. Uma pessoa chegou a filmar a cena de dentro do barco nos primeiros minutos após a “rabeta” virar e afundar.

Uma lancha foi usada para resgatar as duas outras pessoas. Cristiano, após o naufrágio, não foi mais visto na superfície.

Equipes da Capitania Fluvial de Santarém e militares do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4ºGBM) devem seguir para Óbidos para ajudar na operação.

Por G1 Santarém — Pará

